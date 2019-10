Autore:

Simone Valtieri

TRIS REA! Tutto come da programma a Losail. Jonathan Rea vince sotto le luci artificiali della pista del Qatar sia la Superpole Race che la Gara-2 e supera Alvaro Bautista con 17 vittorie in stagione contro le 16 dello spagnolo. A fare la (grossa) differenza nella classifica finale sono però le piazze d'onore, ben 16 quelle del nordirlandese contro le 4 dell'iberico, caduto tante volte nel corso della parte centrale della stagione. Alex Lowes, infine, con la terza piazza in Superpole race e la quarta in Gara-2 sigilla il terzo posto iridato davanti a Van der Mark e Razgatlioglu.

BIS SUPERPOLE La prima vittoria odierna è maturata senza grossi patemi per Jonathan Rea, che nella Superpole Race riesce a fiaccare la concorrenza scavando pian piano il gap con Alvaro Bautista e transitando per primo sul traguardo con 2" di margine e 5" su Alex Lowes che batte Leon Haslam allo sprint. Quinto Chaz Davies, davanti a Michael Van der Mark e Loris Baz, con un sufficiente decimo posto di Marco Melandri.

TRIS IN GARA-2 In gara due invece ha dovuto faticare Jonathan Rea, fino a dieci giri dal termine nella bagarre con i due compagni di squadra in Ducati. Alla fine il crollo delle gomme sulla Panigale V4 R lo ha fatto transitare in solitaria sul traguardo, con Chaz Davies che ha preceduto Alvaro Bautista per una manciata di centesimi. Quarto è arrivato Alex Lowes che si prende la terza piazza iridata e chiude davanti a Razgatlioglu (vincitore del titolo mondiale per piloti di scuderie indipendenti, l'italiana Puccetti Racing), Laverty e Van der Mark. Marco Melandri chiude invece la sua carriera a due ruote con un mesto 17° posto, ben lontano dalla vetta.

SUPERSPORT AMARA Nulla da fare infine per Federico Caricasulo, l'italiano della Yamaha che cullava il sogno del titolo iridato della classe Supersport ma che oggi non è riuscito a fare meglio che quarto alle spalle di Lucas Mahias (Kawasaki), e dei compagni di marca Jules Cluzel e Isaac Vinales. A Randy Krummenacher è bastato arrivare alle spalle dell'italiano per diventare il primo svizzero a vincere il titolo nel Mondiale Supersport, con 6 punti di vantaggio su Caricasulo e 13 su Cluzel. Di seguito i risultati completi dell'ultima tappa del Mondiale Superbike.

WorldSBK 2019 - Risultati Gara-2 Round Losail, Qatar

Pos Pilota Moto Distacco 1 J. REA Kawasaki ZX-10RR 33'34.809 2 C. DAVIES Ducati Panigale V4 R +2.978 3 A. BAUTISTA Ducati Panigale V4 R +3.100 4 A. LOWES Yamaha YZF R1 +12.473 5 T. RAZGATLIOGLU Kawasaki ZX-10RR +14.346 6 E. LAVERTY Ducati Panigale V4 R +15.109 7 M. VAN DER MARK Yamaha YZF R1 +15.625 8 L. BAZ Yamaha YZF R1 +16.020 9 L. HASLAM Kawasaki ZX-10RR +17.854 10 S. CORTESE Yamaha YZF R1 +18.332 11 L. MERCADO Kawasaki ZX-10RR +22.254 12 T. SYKES BMW S1000 RR +22.387 13 J. TORRES Kawasaki ZX-10RR +28.179 14 M. REITERBERGER BMW S1000 RR +29.487 15 M. RINALDI Ducati Panigale V4 R +32.586 16 L. CAMIER Honda CBR1000RR +35.726 17 M. MELANDRI Yamaha YZF R1 +40.549 18 R. KIYONARI Honda CBR1000RR +44.844 RET D. SCHMITTER Yamaha YZF R1 +12 Laps RET A. DELBIANCO Honda CBR1000RR +15 Laps

WorldSBK 2019 - Risultati Superpole Race Round Losail, Qatar