Autore:

Simone Valtieri

FUORI I TERZI! Dopo 12 round e 34 gare (due sono state cancellate per maltempo) la Superbike approda nel deserto del Qatar per l'ultimo round del Mondiale 2019. Sulla pista di Losail, illuminata dalla luce artificiale dei riflettori, andranno in scena gli ultimi duelli validi per assegnare il terzo posto in classifica, visto che Jonathan Rea e la Kawasaki si sono già aggiudicati il titolo iridato, e Alvaro Bautista e la Ducati il secondo. In lizza per la terza piazza gli yamahisti Alex Lowes e Michael Van der Mark e il turco della Kawasaki Toprak Razgatlioglu, raccolti in appena 6 punti in classifica.

ULTIMA GARA 10 curve a destra e 6 a sinistra attendono nel weekend (da giovedì a sabato, come ogni anno) i piloti a ogni singolo giro, che a Losail conta una lunghezza totale di 5.380 metri con un rettilineo principale di oltre un Km. Lo sorso anno in gara-1 vinse Jonathan Rea, mentre gara-2 non fu disputata a causa di un grande acquazzone. Quello del Qatar sarà anche l'ultimo round per molti piloti con i rispettivi team, vista la rivoluzione di mercato in corso che porterà la griglia a essere completamente diversa nel 2020.

ORARI & TV Di seguito le informazioni per seguire tutto il weekend Superbike, completo anche di classi SuperSport e SuperSport 300, in televisione.

Giovedì 25 ottobre

14:15-14:45 Prove Libere 1 World Supersport 300

15:00-15:45 Prove Libere 1 World Supersport

16:00-16:50 Prove Libere 1 World Superbike

17:15-17:45 Prove Libere 2 World Supersport 300

18:00-18:45 Prove Libere 2 World Supersport

19:00-19:50 Prove Libere 2 World Superbike



Venerdì 25 ottobre

14:00-14:20 Prove Libere 3 World Superbike

14:35-14:55 Prove Libere 3 World Supersport

15:10-15:25 Prove Libere 3 World Supersport 300

16:30-16:55 Superpole WSBK - diretta Sky ed Eurosport-Dazn

17:10-17:35 Superpole Supersport - diretta Sky

17:50-18:15 Superpole Supersport 300

19:00 Gara 1 Superbike - diretta Sky, TV8 ed Eurosport-Dazn



Domenica 27 ottobre

13:00-13:15 Warm up World Superbike

13:25-13:40 Warm up World Supersport 300

13:50-14:05 Warm up World Supersport

15:00 Superpole Race World Superbike - diretta Sky ed Eurosport-Dazn, differita TV8 (18.00)

16:15 Gara World Supersport 300 - diretta Sky

17:15 Gara World Supersport - diretta Sky e Eurosport-Dazn

19:00 Gara 2 World Superbike - diretta Sky, Eurosport-Dazn e TV8