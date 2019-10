Autore:

Simone Valtieri

LA DOPPIETTA DEL CAMPIONE È lui il campione del mondo e ci tiene a ribadirlo anche nel Round d'Argentina del Mondiale Superbike. Dopo la sconfitta di sabato in Gara-1 con Alvaro Bautista. che aveva fiaccato la resistenza dei rivali già dopo pochi giri, oggi è andata in scena tutta un'altra storia nell'autodromo El Villicum di San Juan. Johnny Rea ha vinto la gara sprint della domenica mattina su Bautista e Razgatlioglu, e poi ha fatto il bis al pomeriggio mettendo nello scarico Chaz Davies e, ancora, il turco Razgatlioglu che sta crescendo gara dopo gara.

SUPERPOLE RACE Al mattino Rea scatta bene dalla seconda posizione e già nel corso del primo giro supera Bautista alla curva 6 e mette in chiaro le sue intenzioni. Mentre Loris Baz si rende protagonista di uno spettacolare volo in highside, fortunatamente senza gravi conseguenze per il pilota francese, Rea iniziava subito a martellare, scavando un gap di sicurezza per vincere d'autorità la Superpole Race, imitando quanto fatto ieri dal rivale Bautista. Sul podio con lui vanno lo stesso spagnolo della Ducati e Razgatlioglu, con un ottimo Davies che si è fermato ai piedi del podio davanti alla coppia Yamaha Lowes-Van der Mark.

GARA-2 Non c'è storia anche nella gara pomeridiana, con Jonathan Rea che scappa sin dalle prime battute e si rende autore di un ritmo insostenibile per chiunque. Stavolta è Chaz Davies che prova a seguirlo senza fortuna, mentre per il terzo posto si conferma ancora una volta il turco della Kawasaki Razgatlioglu. Alvaro Bautista appare invece in difficoltà e si fa beffare nel finale per la quarta posizione anche da Michael Van der Mark.

ITALIANI MALE Per Rea si tratta dell'85° successo in Superbike della carriera, che porta anche il titolo marche alla Kawasaki Racing Team. Male gli italiani per tutto il weekend. Michael Ruben Rinaldi è stato il migliore dei nostri, 14° al mattino e 11° al pomeriggio. Marco Melandri lascia la sua penultima gara in Superbike con due 15° posti, mentre Alessandro Delbianco ha chiuso in 16° posizione la Superpole Race, ritirandosi in gara-2.

Risultati Gara-2 - Round Superbike Argentina, San Juan El Villicum

Pos. Pilota Moto Giri Tempo 1 1 J. REA Kawasaki ZX-10RR 21 34'33.478 2 7 C. DAVIES Ducati Panigale V4 R 21 +5.158 3 54 T. RAZGATLIOGLU Kawasaki ZX-10RR 21 +14.511 4 60 M. VAN DER MARK Yamaha YZF R1 21 +17.046 5 19 A. BAUTISTA Ducati Panigale V4 R 21 +17.771 6 22 A. LOWES Yamaha YZF R1 21 +18.976 7 50 E. LAVERTY Ducati Panigale V4 R 21 +33.901 8 36 L. MERCADO Kawasaki ZX-10RR 21 +35.233 9 81 J. TORRES Kawasaki ZX-10RR 21 +36.783 10 91 L. HASLAM Kawasaki ZX-10RR 21 +37.478 11 21 M. RINALDI Ducati Panigale V4 R 21 +44.053 12 76 L. BAZ Yamaha YZF R1 21 +45.623 13 2 L. CAMIER Honda CBR1000RR 21 +51.082 14 33 M. MELANDRI Yamaha YZF R1 21 +1'06.298 15 11 S. CORTESE Yamaha YZF R1 21 +1'10.768 16 28 M. REITERBERGER BMW S1000 RR 21 +1'10.937 17 23 R. KIYONARI Honda CBR1000RR 21 +1'12.519 RET 52 A. DELBIANCO Honda CBR1000RR 14 +7 Laps RET 66 T. SYKES BMW S1000 RR 6 +15 Laps

Risultati Superpole Race - Round Superbike Argentina, San Juan El Villicum