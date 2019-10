Autore:

Simone Valtieri

LOTTE APERTE Dopo il round d'esordio dello scorso anno, la Superbike torna in Argentina sulla pista di El Villicum a San Juan. In Sud America andrà in scena la penultima tappa di un campionato che ha già detto quasi tutto quello che doveva dire in merito al campionato piloti, con Jonathan Rea fresco iridato, ma con la Kawasaki e la Ducati ancora in lizza per il titolo costruttori. E se Alvaro Bautista è praticamente certo della seconda piazza, infiamma la lotta per il podio iridato tra tre piloti soprattutto: gli alfieri della Yamaha, Alex Lowes e Michael Van der Mark, e il turco della Kawasaki Toprak Razgatlioglu, protagonista del round di Magny Cours, separati da 19 punti.

Take 🖐 – Five shining moments from Argentina 2018!



Over 80 thousand fans enjoyed a weekend to remember in San Juan#ARGWorldSBK 🇦🇷



📃| #WorldSBK https://t.co/9PKQZRmOyO pic.twitter.com/cEhqJ0qoKA — WorldSBK (@WorldSBK) October 9, 2019

DOPPIETTA REA Al "Villicum" di San Juan si è corso per la prima volta la scorsa stagione, con Jonathan Rea che ha dominato il weekend sudamericano, issandosi davanti al nostro Marco Melandri e all'allora rookie turco Toprak Razgatlioglu in gara-1, e bissando in gara-2 con lo spagnolo Xavi Fores e, ancora, Marco Melandri, sul podio.

ORARI & TV Di seguito le informazioni per seguire tutto il weekend, completo anche di classi SuperSport e SuperSport 300, in televisione.

Venerdì 11 ottobre

15:30-16:20 Prove Libere 1 World Superbike

16:30-17:15 Prove Libere 1 World Supersport

20:00-20:50 Prove Libere 2 World Superbike

21:00-21:45 Prove Libere 2 World Supersport



Sabato 12 ottobre

16:00-16:20 Prove Libere 3 World Superbike

16:30-16:50 Prove Libere 3 World Supersport

18:00-18:25 Superpole WSBK - diretta Sky

18:40-19:05 Superpole Supersport - diretta Sky

21:00 Gara 1 Superbike - diretta Sky e TV8



Domenica 13 ottobre

16:00-16:15 Warm up World Superbike

16:25-16:40 Warm up World Supersport

18:00 Superpole Race World Superbike - diretta Sky e differita TV8

19:15 Gara World Supersport - diretta Sky

21:00 Gara 2 World Superbike - diretta Sky e TV8