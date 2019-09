Autore:

Matteo Larini

VINCE RAZGATLIOUGLU In una gara inizialmente contraddistinta da tante battaglie tra i piloti in testa ed in cui la leadership è cambiata varie volte col passare dei giri, Toprak Razgatliouglu ha saputo compiere una grande rimonta dal sedicesimo posto in griglia, ed ha vinto la gara con un gran sorpasso ai danni del campione in carica Rea, battuto nell'ultimo settore dell'ultimo giro. Il pilota turco ha vinto la sua prima corsa in carriera in Superbike dopo essersi dimostrato molto competitivo già in altre occasioni in cui era salito sul podio.

BAUTISTA QUINTO Partito fuori dalla top-10, il pilota spagnolo della Ducati ha recuperato fino alla quinta posizione a nove secondi dal vincitore e dal rivale per il titolo Rea, riuscendo anche a limitare i danni per provare a rimandare la festa del collega, avviato sempre di più verso la conquista del quinto titolo iridato nella categoria. Pesante ritiro per Van der Mark, caduto rovinosamente quando era in testa al Gran Premio.

SUPERPOLE A REA Asciutto, bagnato, umido: Rea è sempre davanti. Nel suo primo match-point dell'anno sulla pista francese di Magny-Cours, il nordirlandese ha conquistato la sesta superpole stagionale su pista bagnata, superando per 14 millesimi Michael Van Der Mark, molto veloce con la sua Yamaha. Il campione in carica è rientrato sul tracciato nel finale dopo aver visto gli ottimi intertempi del collega della casa dei tre diapason, che si è qualificato davanti a Leon Haslam, Michael Ruben Rinaldi, Loris Baz e Tom Sykes. Brutta prestazione per Bautista con la Ducati, soltanto quattordicesimo in griglia in un momento cruciale per la lotta al titolo.

WSBK Francia 2019, risultati Gara-1

Pos Pilota Moto Distacco 1 T. RAZGATLIOGLU Kawasaki ZX-10RR 2 J. REA Kawasaki ZX-10RR 0.240 3 T. SYKES BMW S1000 RR 6.839 4 L. BAZ Yamaha YZF R1 8.497 5 A. BAUTISTA Ducati Panigale V4 R 9.368 6 A. LOWES Yamaha YZF R1 15.129 7 L. CAMIER Honda CBR1000RR 25.067 8 M. MELANDRI Yamaha YZF R1 26.869 9 E. LAVERTY Ducati Panigale V4 R 32.091 10 S. CORTESE Yamaha YZF R1 32.823 11 J. TORRES Kawasaki ZX-10RR 35.409 12 L. MERCADO Kawasaki ZX-10RR 41.945 13 M. VAN DER MARK Yamaha YZF R1 46.640 14 M. RINALDI Ducati Panigale V4 R 1'03.136 15 A. DELBIANCO Honda CBR1000RR 1'07.315 16 M. REITERBERGER BMW S1000 RR 1'07.679 17 S. BARRIER Ducati Panigale V4 R 1'08.300 18 R. KIYONARI Honda CBR1000RR 1'11.449 Ritirati RET L. HASLAM Kawasaki ZX-10RR 5 Giri RET C. DAVIES Ducati Panigale V4 R 17 Giri

WSBK Francia 2019, Superpole: risultati e griglia di partenza