Autore:

Simone Valtieri

PIOGGIA PROTAGONISTA Il weekend in cui si festeggerà la 800° gara del mondiale Superbike (sabato con Gara-1) è iniziato sotto una pioggia torrenziale. A Magny Cours infatti, gli assi del WSBK hanno preso confidenza con il tracciato in condizioni veramente proibitive, con diverse scivolate (tra cui quella dei protagonisti Alvaro Bautista e Jonathan Rea nelle FP1 e di Sandro Cortese nelle FP2) e tempi ovviamente alti. A svettare nella mattinata è stato l'olandese Michael Van der Mark, che con la Yamaha YZF R1 del team Pata ha preceduto di circa 2 decimi la Kawasaki ZX-10RR del britannico Leon Haslam e l'altra Yamaha del team GRT del nostro Marco Melandri.

Having crashed in FP1, @jonathanrea is determined not to repeat that in FP2!#FRAWorldSBK 🇫🇷 pic.twitter.com/F7oZy85N95 — WorldSBK (@WorldSBK) September 27, 2019

RISCATTO REA Lontani al mattino i due protagonisti del Mondiale 2020, con Johnny Rea solo settimo, e preceduto da un ottimo Alessandro Delbianco in sella alla Honda CBR1000RR, e Alvaro Bautista addirittura 13°, staccato di 2"2 dalla vetta. Al pomeriggio le condizioni sono addiritura peggiorate, ma il più veloce di tutti stavolta è stato proprio Rea, con un tempo superiore di circa 2"7 rispetto al miglior crono della mattinata. Il leader del mondiale ha preceduto i connazionali Sykes e Haslam e il giapponese Kiyonari, quinto Baz e ottavo un buon Michael Ruben Rinaldi. Alvaro Bautista, così come Chaz Davies, Alex Lowes, Eugene Laverty e lo stesso Michael Van der Mark, non sono nemmeno scesi in pista nelle FP2.

METEO CLEMENTE L'appuntamento per la Superpole è per domani alle 11, quando il tempo dovrebbe essere più clemente, e tutti ripartiranno da zero avendo potuto provare oggi solamente con il bagnato. Gara-1 scatterà invece alle 14 del pomeriggio, e sarà, come anticipato, la 800° del Campionato Mondiale Superbike. Di seguito i risultati completi della giornata.

WSBK MAGNY COURS, RISULTATI FP1

Pos Pilota Moto Tempo Distacco Giri 1 M. VAN DER MARK Yamaha YZF R1 1'51.852 10 2 L. HASLAM Kawasaki ZX-10RR 1'52.075 0.223 10 3 M. MELANDRI Yamaha YZF R1 1'52.647 0.795 18 4 L. MERCADO Kawasaki ZX-10RR 1'52.720 0.868 16 5 L. BAZ Yamaha YZF R1 1'52.820 0.968 18 6 A. DELBIANCO Honda CBR1000RR 1'52.905 1.053 18 7 J. REA Kawasaki ZX-10RR 1'52.926 1.074 5 8 A. LOWES Yamaha YZF R1 1'52.945 1.093 11 9 M. RINALDI Ducati Panigale V4 R 1'53.006 1.154 20 10 E. LAVERTY Ducati Panigale V4 R 1'53.224 1.372 10 11 L. CAMIER Honda CBR1000RR 1'53.509 1.657 12 12 T. RAZGATLIOGLU Kawasaki ZX-10RR 1'54.029 2.177 14 13 A. BAUTISTA Ducati Panigale V4 R 1'54.091 2.239 11 14 C. DAVIES Ducati Panigale V4 R 1'54.133 2.281 8 15 R. KIYONARI Honda CBR1000RR 1'54.141 2.289 17 16 J. TORRES Kawasaki ZX-10RR 1'54.159 2.307 17 17 S. BARRIER Ducati Panigale V4 R 1'54.307 2.455 16 18 T. SYKES BMW S1000 RR 1'54.444 2.592 11 19 S. CORTESE Yamaha YZF R1 1'56.616 4.764 11 20 M. REITERBERGER BMW S1000 RR 1'56.961 5.109 16

WSBK MAGNY COURS, RISULTATI FP2