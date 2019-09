Autore:

Simone Valtieri

SI RIPARTE! Questo fine settimana in Francia, sul Circuito di Magny Cours-Nevers, tornano in pista i team e i piloti delle classi Superbike e Supersport per il terzultimo appuntamento iridato 2019. La novità è che in settimana è stato ufficializzato il passaggio di Alvaro Bautista dalla Ducati alla Honda, una notizia già ampiamente nell'aria che è stata formalizzata dalla casa nipponica. Dopo un avvio di Campionato super, con 11 vittorie su 11 nelle prime gare, le tante cadute hanno condizionato il prosieguo di stagione dello spagnolo, che è precipitato in classifica dai +61 punti ai -91 attuali.

TARGET IRIDATO Dopo un'estate difficilissima, nell'ultimo round in Portogallo, Bautista ha rialzato la testa, tornando a vincere in gara-2, ma il campione del mondo Johnny Rea, primeggiando in gara-1 e Superpole Race con la sua Kawasaki, ha rosicchiato altri 10 punti allo spagnolo, e ora ha a disposizione il primo match point per chiudere un mondiale praticamente già in tasca. Per poter festeggiare il suo quinto titolo consecutivo, Johnny dovrà guadagnare altri 34 punti ad Alvaro, e portare il suo margine in classifica a 125 punti. Impresa ardua ma non impossibile.

PISTA REA A mettere i bastoni tra le ruote di Rea e Bautista ci saranno anche Alex Lowes (Yamaha), Michael Van der Mark (Yamaha), Toprak Razgatlioglu (Kawasaki) e Chaz Davies (Ducati), i piloti più in forma del momento, tutti sul podio nelle ultime tappe. Magny Cours però è un'altra "pista Rea", dove il britannico ha già vinto cinque volte in passato (tante quante Noriyuki Haga), mentre tra gli iscritti al mondiale 2019 vantano 3 successi Tom Sykes (che a Magny Cours ha corso 20 volte, conquistando 10 podi) e Chaz Davies, e uno il nostro Marco Melandri, che vanta il curioso record di essere salito sul podio del tracciato di Nevers con 4 moto differenti (Yamaha nel 2011, BMW nel 2012, Aprilia neel 2014 e Ducati nel 2017). Tra i team infine, comanda la Ducati, con 38 podi, contro i 17 di Yamaha e Kawasaki.

ORARI & TV Di seguito le informazioni per seguire tutto il weekend, completo anche di classi SuperSport e SuperSport 300, in televisione.

Venerdì 27 settembre

10:30-11:20 Prove Libere 1 SBK - diretta Sky

15:00-15:50 Prove Libere 2 SBK - diretta Sky



Sabato 28 settembre

11:00-11:25 Superpole SBK - diretta Sky

11:40-12:05 Superpole Supersport - diretta Sky

14:00 Gara 1 Superbike - diretta Sky e TV8, differita Dazn



Domenica 29 settembre

11:00 Superpole Race Superbike - diretta Sky e differita TV8 e Dazn

12:15 Gara Supersport - diretta Sky

14:00 Gara 2 Superbike - diretta Sky e TV8, differita Dazn

15:15 Gara Supersport 300 - diretta Sky