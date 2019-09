Autore:

Simone Valtieri

REA-BAUTISTA 2-1 Il successo non arrivava dal 23 giugno scorso, quando aveva vinto la Superpole Race del round Superbike di Misano. Oggi Alvaro Bautista è riuscito invece a beffare Jonathan Rea a casa sua, visto che quello portoghese di Portimao è uno dei circuiti preferiti dal nord irlandese, e tagliare il traguardo con un vantaggio di 111 millesimi sul rivale, che in mattinata gli aveva invece rifilato 2"1 nella Superpole Race. Complessivamente Rea allunga ancora nel mondiale su Bautista, di 10 punti per la precisione dopo questo weekend, ma quel che è più significativo è che oggi si è riscoperto il piacere della sfida in pista.

SUPERPOLE RACE Nella mattinata ci sarebbe potuta essere una bella sfida tra i due assi del mondiale, ma Bautista è stato sin troppo cauto in partenza dalla seconda fila ritrovandosi nono alla prima curva. E così i dieci giri della prova mattutina sono stati impegnativi per il Ducatista che ha recuperato su chiunque tranne sul campione del mondo in carica Johnny Rea, involatosi verso la vittoria infine giunta con 2 secondi di margine sullo spagnolo e sul britannico Alex Lowes.

GARA-1 Per la rivincita però basta attendere Gara-2, quando Bautista, scattando dalla seconda piazza, ha potuto dare del filo da torcere a Rea e beffarlo in volata, interrompendo un dominio che durava per il britannico sulla pista portoghese dal 2014, ossia da nove gare. Alvaro invece non vinceva dal giugno scorso a Misano, e nel frattempo è arrivato anche il divorzio con la casa di Borgo Panigale, (Bautista il prossimo anno sarà sostituito da Scott Redding). Questa vittoria perciò è importantissima per il morale dell'iberico, che pur non avendo praticamente più chance di vincere il mondiale, dovendo recuperare 91 punti in tre round (9 gare), può quantomeno difendere la sua leadership nelle vittorie stagionali: 15-11 il bilancio finora.

WSBK 2019 Round Portimao - Risultati Gara-2

Pos Pilota Moto Tempo 1 Alvaro BAUTISTA Ducati Panigale V4 R 34'18.017 2 Jonathan REA Kawasaki ZX-10RR +0.111 3 Toprak RAZGATLIOGLU Kawasaki ZX-10RR +4.576 4 Alex LOWES Yamaha YZF R1 +8.119 5 Leon HASLAM Kawasaki ZX-10RR +8.185 6 Loris BAZ Yamaha YZF R1 +11.187 7 Michael VAN DER MARK Yamaha YZF R1 +11.217 8 Marco MELANDRI Yamaha YZF R1 +16.488 9 Tom SYKES BMW S1000 RR +17.188 10 Sandro CORTESE Yamaha YZF R1 +18.352 11 Jordi TORRES Kawasaki ZX-10RR +20.888 12 Michael Ruben RINALDI Ducati Panigale V4 R +26.491 13 Markus REITERBERGER BMW S1000 RR +28.061 14 Eugene LAVERTY Ducati Panigale V4 R +30.993 15 Leandro MERCADO Kawasaki ZX-10RR +33.331 16 Chaz DAVIES Ducati Panigale V4 R +39.825 17 Takumi TAKAHASHI Honda CBR1000RR +48.441 18 Sylvain BARRIER Ducati Panigale V4 R +53.560 19 Ryuichi KIYONARI Honda CBR1000RR +56.409 20 Alessandro DELBIANCO Honda CBR1000RR +1'03.666

WSBK 2019 Round Portimao - Risultati SuperPole Race