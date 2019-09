Autore:

Matteo Larini

BAUTISTA DAVANTI Nel corso della seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Portogallo sulla pista di Portimao, Alvaro Bautista, che deve recuperare 81 punti al rivale e campione in carica Jonathan Rea, è riuscito ad ottenere la migliore prestazione, con un tempo tuttavia più alto di quello messo a segno al mattino, quando aveva concluso al secondo posto. Il Ducatista dovrà confermare la sua competitività domani in qualifica per riuscire a riavvicinarsi al nordirlandese, sempre più lanciato verso la vittoria del titolo iridato.

PROVE DI PASSO Tuttavia, la seconda sessione è stata dedicata dai piloti maggiormente alle prove di passo-gara, ed è forse in questa chiave che si può capire il motivo per cui i tempi sono risultati più alti rispetto al mattino, quando la temperatura è andata aumentando progressivamente, facendo peggiorare i riferimenti messi a segno dai piloti. Domani le qualifiche saranno però fondamentali per capire se potrà iniziare la rimonta di Bautista o meno.

FP1, REA PRIMO Al mattino, al contrario di quanto avvenuto al pomeriggio, a guidare il gruppo è stato il campione in carica e leader iridato Jonathan Rea, che guida la classifica con un grande vantaggio rispetto al dominatore dei primi appuntamenti, ma poi caduto in una spirale di errori e cadute senza fine, lo spagnolo Bautista. La sfida per il titolo, però, non è ancora chiusa: una prova la si è avuta anche oggi, quando i duellanti si sono sfidati nelle due sessioni, trovandosi a vicenda in prima e seconda posizione alla conclusione delle attività in pista.

WSBK Portimao, risultati FP2

Posizione Pilota Moto Tempo Distacco 1 A. BAUTISTA Ducati Panigale V4 R 1'42.334 2 J. REA Kawasaki ZX-10RR 1'42.510 0.176 3 S. CORTESE Yamaha YZF R1 1'42.586 0.252 4 T. RAZGATLIOGLU Kawasaki ZX-10RR 1'42.638 0.304 5 C. DAVIES Ducati Panigale V4 R 1'42.649 0.315 6 A. LOWES Yamaha YZF R1 1'42.776 0.442 7 T. SYKES BMW S1000 RR 1'42.788 0.454 8 L. BAZ Yamaha YZF R1 1'42.933 0.599 9 M. REITERBERGER BMW S1000 RR 1'42.949 0.615 10 M. RINALDI Ducati Panigale V4 R 1'43.139 0.805 11 M. VAN DER MARK Yamaha YZF R1 1'43.180 0.846 12 L. HASLAM Kawasaki ZX-10RR 1'43.242 0.908 13 J. TORRES Kawasaki ZX-10RR 1'43.242 0.908 14 E. LAVERTY Ducati Panigale V4 R 1'43.467 1.133 15 L. MERCADO Kawasaki ZX-10RR 1'43.579 1.245 16 M. MELANDRI Yamaha YZF R1 1'43.675 1.341 17 T. TAKAHASHI Honda CBR1000RR 1'44.560 2.226 18 S. BARRIER Ducati Panigale V4 R 1'45.168 2.834 19 R. KIYONARI Honda CBR1000RR 1'45.354 3.020 20 A. DELBIANCO Honda CBR1000RR 1'45.434 3.100

WSBK Portimao, risultati FP1