Autore:

Simone Valtieri

LOTTA ITALIA-GIAPPONE Nella tarda serata di ieri sono andate in scena le due sessioni di prove libere del venerdì del Round di Argentina del Campionato Mondiale Superbike. Il titolo è stato assegnato non più tardi di due settimane fa in Francia a Jonathan Rea, ma le ultime due tappe del WorldSBK riservano comunque molti motivi d'interesse, come la corsa al terzo posto iridato o al titolo costruttori. Ed è proprio in quest'ottica che fa ben sperare la Ducati il miglior tempo di Alvaro Bautista, alfiere di un team che deve recuperare 34 punti in classifica alla Kawasaki. Non sarà semplice, ma se c'era un modo migliore di iniziare, era proprio questo.

PISTA DUCATI Al miglior tempo nelle FP1 ha fatto subito da conferma la migliore prestazione nelle FP2 per Alvaro Bautista. Il layout del circuito El Villicum di San Juan ben si adatta alla potenza della Ducati Panigale V4 R, come conferma anche il quarto posto pomeridiano di Chaz Davies, fermo al mattino per problemi tecnici. Ma la pista di San Juan non ha solo rettilinei, e nella parte mista svetta Jonathan Rea, che riesce a staccare il secondo tempo di giornata con la Kawasaki, sebbene a 8 decimi da quello realizzato dallo spagnolo.

ITALIA SU, ITALIA GIÙ Ottimo anche il lavoro fatto da Michael Ruben Rinaldi, che sia nelle FP1 che nelle FP2 ha mostrato un grande feeling con il tracciato argentino, chiudendo con il terzo tempo di giornata. Buon sesto posto poi per Toprak Razgatioglu, reduce dalla vittoria francese, il turco ha già corso e bene lo scorso anno sulla pista Argentina. Un po' in ombra invece la Yamaha, con Alex Lowes quinto e migliore del lotto, mentre Michael Van der Mark è solo decimo e Marco Melandri, alla penultima gara in carriera, appena 14°. E dire che lo scorso anno qui scattò dalla pole.

Risultati FP2 Round Superbike Aagentina - San Juan El Villicum

Pos. Pilota Moto Tempo Distacco Giri 1 A. BAUTISTA Ducati Panigale V4 R 1'43.614 22 2 J. REA Kawasaki ZX-10RR 1'43.718 +0.104 18 3 M. RINALDI Ducati Panigale V4 R 1'44.843 +1.229 17 4 C. DAVIES Ducati Panigale V4 R 1'44.866 +1.252 18 5 T. SYKES BMW S1000 RR 1'44.934 +1.320 18 6 T. RAZGATLIOGLU Kawasaki ZX-10RR 1'44.945 +1.331 12 7 L. HASLAM Kawasaki ZX-10RR 1'45.011 +1.397 13 8 S. CORTESE Yamaha YZF R1 1'45.144 +1.530 18 9 A. LOWES Yamaha YZF R1 1'45.269 +1.655 21 10 M. VAN DER MARK Yamaha YZF R1 1'45.337 +1.723 19 11 J. TORRES Kawasaki ZX-10RR 1'45.624 +2.010 20 12 L. MERCADO Kawasaki ZX-10RR 1'46.523 +2.909 17 13 L. BAZ Yamaha YZF R1 1'46.639 +3.025 16 14 M. MELANDRI Yamaha YZF R1 1'46.718 +3.104 17 15 A. DELBIANCO Honda CBR1000RR 1'47.554 +3.940 19 16 R. KIYONARI Honda CBR1000RR 1'47.613 +3.999 19 17 M. REITERBERGER BMW S1000 RR 1'47.687 +4.073 19 18 L. CAMIER Honda CBR1000RR 1'47.988 +4.374 17 19 E. LAVERTY Ducati Panigale V4 R 1'50.603 +6.989 15

Risultati FP1 Round Superbike Aagentina - San Juan El Villicum