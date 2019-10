Autore:

Simone Valtieri

REA NELLE FP1 Si sono svolte nella sera del Qatar le prime due sessioni di prove libere dell'ultimo round del Mondiale Superbike 2019 a Losail. Tutto già assegnato, si lotta per il terzo posto, che al termine delle tre gare del weekend andrà a uno tra Alex Lowes (Yamaha), Michael Van der Mark e Toprak Razgatlioglu. Ed è stato proprio il turco della Kawasaki tra i protagonisti delle FP1, beffato però dal compagno di marca Jonathan Rea per appena 130 millesimi. Dietro di lui hanno concluso le due Yamaha di Van der Mark e Lowes con Bautista 7° e un buon Melandri, all'ultima gara in carriera, nono.

DAVIES A SORPRESA Ma nella seconda sessione di libere è stato Chaz Davies a primeggiare. Il britannico della Ducati ha tolto 7 decimi al tempo di Rea della prima sessione, piazzandosi in testa in 1'57"449 davanti proprio al nordirlandese per 273 millesimi e all'altra Ducati del compagno di team, Bautista, per 318 millesimi. Quarto il turco Razgatlioglu davanti a Van der Mark, con Sykes (BMW) inseritosi in sesta posizione davanti a Lowes. Scivolato indietro Melandri, 14° e superato da Michael Ruben Rinaldi, 13°.

CARICASULO ALL'ATTACCO Comincia bene per Federico Caricasulo il weekend nella classe Supersport, in cui si sta giocando il titolo con lo svizzero Randy Krummenacher. Il pilota italiano, fresco di firma con il team GRT Yamaha per la prossima stagione in Superbike, ha concluso al secondo posto le FP2, dietro al francese Jules Cluzel e davanti all'altro italiano Ayrton Badovini. Per conquistare la vittoria nel Mondiale l'italiano ha bisogno di recuperare 8 punti dallo svizzero, in pratica vincere il GP sperando che l'avversario non faccia meglio che terzo.

Di seguito i risultati completi della prima giornata in pista a Losail nella classe Superbike:

WorldSBK 2019 - Risultati FP2 Round Losail, Qatar

Pos. Pilota Moto Tempo Distacco Giri 1 C. DAVIES Ducati Panigale V4 R 1'57.449 18 2 J. REA Kawasaki ZX-10RR 1'57.722 +0.273 17 3 A. BAUTISTA Ducati Panigale V4 R 1'57.767 +0.318 19 4 T. RAZGATLIOGLU Kawasaki ZX-10RR 1'58.028 +0.579 16 5 M. VAN DER MARK Yamaha YZF R1 1'58.157 +0.708 17 6 T. SYKES BMW S1000 RR 1'58.255 +0.806 15 7 A. LOWES Yamaha YZF R1 1'58.303 +0.854 18 8 M. REITERBERGER BMW S1000 RR 1'58.459 +1.010 19 9 S. CORTESE Yamaha YZF R1 1'58.503 +1.054 19 10 E. LAVERTY Ducati Panigale V4 R 1'58.692 +1.243 19 11 L. HASLAM Kawasaki ZX-10RR 1'58.769 +1.320 13 12 L. BAZ Yamaha YZF R1 1'58.823 +1.374 20 13 M. RINALDI Ducati Panigale V4 R 1'58.925 +1.476 16 14 M. MELANDRI Yamaha YZF R1 1'58.982 +1.533 12 15 L. MERCADO Kawasaki ZX-10RR 1'59.032 +1.583 17 16 J. TORRES Kawasaki ZX-10RR 1'59.087 +1.638 21 17 L. CAMIER Honda CBR1000RR 1'59.119 +1.670 17 18 A. DELBIANCO Honda CBR1000RR 2'00.165 +2.716 7 19 R. KIYONARI Honda CBR1000RR 2'00.459 +3.010 18 20 D. SCHMITTER Yamaha YZF R1 2'02.075 +4.626 14

WorldSBK 2019 - Risultati FP1 Round Losail, Qatar