Autore:

Simone Valtieri

JOHNATAN XV Vince ancora lui. Il 15° succeso stagionale di Jonathan Rea porta in dote alla Kawasaki il titolo costruttori 2019 con due gare d'anticipo sulla chiusura stagionale. Il campione del mondo nordirlandese scatta dalla prima casella in griglia e resta davanti per tutta la gara, mantenendo un margine di sicurezza sul rientrante Chaz Davies (Ducati) e su Alex Lowes (Yamaha), che con questo terzo posto allunga in classifica ed è ora a +7 su Michael Van der Mark e +17 su Toprak Razgatlioglu, prenotando l'ultimo gradino del podio iridato 2019 dietro a Rea e Bautista.

MALE GLI ITALIANI Alle spalle del terzetto britannico è giunto il ducatista Alvaro Bautista, che dopo una sessione di qualifica non proprio positiva, ha recuperato dalla settima posizione e preceduto Leon Haslam, compagno di team di Rea in Kawasaki che il prossimo anno è l'indiziato numero 1 per raggiungerlo nel team Honda. Sesto Michael Van der Mark e ottavo Toprak Razgatlioglu, che perdono punti iridati da Lowes. Male gli italiani con Marco Melandri 12°, Michael Ruben Rinaldi 13° e Alessandero Delbianco 15°.

FORZA CARICASULO Jonathan Rea aveva timbrato il miglior tempo anche nelle FP3 del mattino e, soprattutto, nella Superpole. Sulla griglia è scattato dalla prima casella, davanti a Lowes, Cortese, Sykes, Baz e Haslam. Ora l'appuntamento è per questo pomeriggio, con le ultime due gare del Mondiale Superbike 2019 in programma alle ore 15 la Superpole Race e alle 19 Gara-2 Superbike. Alle 17.15 però fari puntati sulla Supersport, dove Federico Caricasulo si gioca il titolo con Randy Krummenacher. L'italiano della Yamaha ha conquistato la superpole, con lo svizzero secondo, ma per conquistare il titolo deve vincere sperando che il suo diretto rivale non faccia meglio che terzo.

WorldSBK 2019 - Risultati Gara-1 Round Losail, Qatar

Pos. Pilota Moto Tempo 1 J. REA Kawasaki ZX-10RR 33'34.518 2 C. DAVIES Ducati Panigale V4 R +2.732 3 A. LOWES Yamaha YZF R1 +5.423 4 A. BAUTISTA Ducati Panigale V4 R +8.043 5 L. HASLAM Kawasaki ZX-10RR +17.720 6 M. VAN DER MARK Yamaha YZF R1 +17.738 7 L. BAZ Yamaha YZF R1 +18.176 8 M. REITERBERGER BMW S1000 RR +20.479 9 E. LAVERTY Ducati Panigale V4 R +24.500 10 L. CAMIER Honda CBR1000RR +29.320 11 T. RAZGATLIOGLU Kawasaki ZX-10RR +33.166 12 M. MELANDRI Yamaha YZF R1 +34.673 13 M. RINALDI Ducati Panigale V4 R +42.661 14 R. KIYONARI Honda CBR1000RR +50.020 15 A. DELBIANCO Honda CBR1000RR +54.485 16 D. SCHMITTER Yamaha YZF R1 +1'08.582 RET L. MERCADO Kawasaki ZX-10RR +11 Laps RET S. CORTESE Yamaha YZF R1 +12 Laps RET T. SYKES BMW S1000 RR +16 Laps RET J. TORRES Kawasaki ZX-10RR

WorldSBK 2019 - Risultati Superpole Round Losail, Qatar

Pos. Pilota Moto Tempo Distacco Giri 1 J. REA Kawasaki ZX-10RR 1'56.246 9 2 A. LOWES Yamaha YZF R1 1'56.431 +0.185 7 3 S. CORTESE Yamaha YZF R1 1'56.529 +0.283 8 4 T. SYKES BMW S1000 RR 1'56.714 +0.468 7 5 L. BAZ Yamaha YZF R1 1'57.008 +0.762 8 6 L. HASLAM Kawasaki ZX-10RR 1'57.096 +0.850 9 7 A. BAUTISTA Ducati Panigale V4 R 1'57.250 +1.004 10 8 M. VAN DER MARK Yamaha YZF R1 1'57.354 +1.108 8 9 M. REITERBERGER BMW S1000 RR 1'57.469 +1.223 10 10 T. RAZGATLIOGLU Kawasaki ZX-10RR 1'57.577 +1.331 8 11 L. MERCADO Kawasaki ZX-10RR 1'57.597 +1.351 10 12 C. DAVIES Ducati Panigale V4 R 1'57.710 +1.464 9 13 L. CAMIER Honda CBR1000RR 1'57.752 +1.506 9 14 J. TORRES Kawasaki ZX-10RR 1'57.802 +1.556 10 15 M. RINALDI Ducati Panigale V4 R 1'57.827 +1.581 8 16 E. LAVERTY Ducati Panigale V4 R 1'58.504 +2.258 9 17 M. MELANDRI Yamaha YZF R1 1'58.565 +2.319 10 18 R. KIYONARI Honda CBR1000RR 1'59.485 +3.239 9 19 A. DELBIANCO Honda CBR1000RR 2'00.210 +3.964 8 20 D. SCHMITTER Yamaha YZF R1 2'00.246 +4.000 7

WorldSBK 2019 - Risultati FP3 Round Losail, Qatar