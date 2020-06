CALENDARIO RIMESCOLATO La Dorna e la FIM hanno comunicato un aggiornamento sul calendario del Campionato del Mondo Superbike 2020, riveduto completamente a seguito della Pandemia di Covid-19 che ha sospeso le competizioni subito dopo il weekend inaugurale di Phillip Island. Il 9 giugno scorso era stata presentata una prima versione dello stesso, comprensiva di sei appuntamenti. Le carte sono state rimescolate, con Misano spostato da settembre a novembre, il raddoppio dell'appuntamento di Aragon e la conferma provvisoria del round in Argentina. Quest'ultimo appuntamento, così come anche quello di Misano, compaiono nel calendario con l'asterisco e dovranno essere confermati nel loro nuovo slot.

TRE GARE DA CONFERMARE Assieme alle 8 tappe già fissate, quattro delle quali in Spagna, sono in attesa di trovare una collocazione i round di Gran Bretagna (Donington Park), Paesi Bassi (Assen) e Qatar (Losail), con la situazione sanitaria che in tutti e tre i paesi menzionati è ancora abbastanza grave. Tutte le gare in calendario sono previste senza il pubblico e con una limitatissima presenza mediatica, anche se la situazione, su questo fronte, potrebbe cambiare in corso d'opera. Di seguito il calendario provvisorio aggiornato, in ognuna delle tappe è prevista anche la gara della World Supersport e del World Supersport 300 (quest'ultima ad eccezione dell'Argentina).

Il calendario provvisorio della Superbike 2020

29 febbraio-1 marzo, Phillip Island (Australia) - Disputato

1-2 agosto, Jerez de la Frontera (Spagna)

8-9 agosto, Portimao (Portogallo)

29-30 agosto, Aragon (Spagna)

4-6 settembre, Aragon (Spagna)

18-20 settembre, Barrcellona (Spagna)

3-4 ottobre, Magny Cours (Francia)

10-11 ottobre, San Juan Villicum (Argentina)*

7-8 novembre, Misano Adriatico (Italia)*

TBD, Donington Park (Regno Unito)**

TBD, Assen (Paesi Bassi)**

TBD, Losail (Qatar)**

* Evento da confermare

** Evento in sospeso