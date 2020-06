ROMBA L'ANDALUSIA Si entra nei giorni decisivi per la definizione di un calendario alternativo a quello ufficiale per la ripresa del Campionato del Mondo Superbike. Di pari passo con lo studio di un calendario provvisorio per la MotoGP, entro una decina di giorni dovremmo conoscere le decisioni della Dorna in merito alla ripartenza dei mondiali a due ruote. Sul fronte delle derivate di serie, circola comunque una bozza in rete che prevede la ripartenza da Jerez de la Frontera nel weekend del 1-2 agosto. La tappa andalusa seguirebbe, nelle intenzioni di Carmelo Ezpeleta e delle dirigenze FIM, la ripartenza della MotoGP, con un triplo weekend di corse (due gare MotoGP e una Superbike) ospitate dal circuito Angel Nieto di Jerez.

MISANO A SETTEMBRE La bozza di calendario provvisoria ricalca quanto già affermato nei giorni scorsi proprio da Carmelo Ezpeleta, che aveva annunciato le prime tre tappe iberiche del riavvio, con l'autodromo di Portimao, pronto a ospitare il carrozzone nel weekend del 8-9 agosto, e quello del Motorland Aragon ad Alcaniz a fine mese, 29-30 agosto. Come tappa italiana del mondiale, saltata Imola, resta Misano Adriatico, che dovrebbe accogliere le derivate di serie a fine settembre (26-27), prima di passare la settimana successiva a Magny Cours, in Francia, e poi il 17-18 ottobre tornare a Barcellona. Per ora non si fanno ipotesi di altre tappe extra-europee, con la situazione medio orientale critica dal punto di vista sanitario.

Il calendario provvisorio della Superbike 2020