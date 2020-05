RINNOVO ANNUALE Continua la stagione dei rinnovi contrattuale o dei colpi di mercato, generata da questa lunga immobilità a causa della situazione pandemica globale di Covid-19. Il leader del mondiale Superbike, Alex Lowes, che è reduce dalla vittoria in gara-2 a Phillip Island - unico round disputato quest'anno prima della sosta forzata - ha trovato l'accordo per prolungare di un anno il suo contratto che lo lega al Kawasaki Racing Team WorldSBK. Il pilota britannico gareggia nel mondiale delle derivate di serie dal 2011, quando debuttò con la Honda. Nel 2014 il passaggio a Suzuki, poi nel 2016 in Yamaha fino all'approdo in tuta verde in questa stagione.

FIAMMA VIVA Alex, molto felice per l'accordo raggiunto con il team per cui corre da pochi mesi, ha dichiarato: ''Restare in Kawasaki anche per il 2021 è fantastico. Posso continuare ad adattarmi alla squadra e alla ZX-10RR. Da quando faccio parte di questo team ho sempre sentito di avere una grande opportunità per fare un ulteriore passo avanti con il mio stile di guida. Da compagno di box di Jonny sento che posso imparare tanto da lui e all’interno della squadra il clima è ottimo. La situazione attuale nel mondo non è certo ideale per nessuno ma Kawasaki mi fa sentire davvero ottimista e concentrato sul futuro. È fantastico essere stato confermato per il 2021 prima delle altre gare di questa stagione. Il mio obiettivo personale è continuare a lavorare duramente ogni giorno migliorando individualmente e anche come squadra. Questo è il motivo per cui scendiamo in pista; questo periodo di pausa forzata ha permesso a tutti noi di apprezzare quanto sia eccezionale il nostro lavoro. La nostra fiamma era già viva ma in questo recente periodo abbiamo apprezzato ancora di più ciò che facciamo. Non vedo l’ora di tornare in azione in questa stagione con la squadra, di lavorare con Marcel (Duinker, il capotecnico), con tutti i ragazzi e di fare ancora meglio avvicinandoci al prossimo anno''.

COPPIA PERFETTA A commentare l'accordo anche Guim Roda, team manager del Kawasaki Racing Team: ''Il lavoro fatto da Alex finora, la sua motivazione nei confronti del progetto KRT e la serietà con cui si allena per essere il pilota più in forma sono stati argomenti molto validi che hanno portato al suo rinnovo. Questo gli permette di avere il tempo e la tranquillità di dimostrare tutto il suo potenziale in sella alla ZX-10RR. Ha la velocità per arrivare al limite e per rendere come ci aspettiamo. Abbiamo trovato una giusta combinazione con lui e Jonny in termini di rispetto reciproco e la competizione tra i piloti permetterà alla squadra di raggiungere sempre il massimo. Abbiamo valutato il suo stile di guida da quando è arrivato a far parte della nostra formazione in vista della stagione 2020. Crediamo che sia in grado di guidare la moto in modo veloce e costante. Aspettiamo di ripartire con questa annata e speriamo che tutti possano divertirsi. Arrivare così presto a un accordo con Alex per il 2021 gli consentirà di avere tutta la calma necessaria per concentrarsi al 100% sulle gare e di andare a caccia dei migliori risultati possibili in questa stagione''.