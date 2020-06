MOTOMONDIALE Il Misano World Circuit Marco Simoncelli ospiterà la prossima settimana una tre giorni di test privati che mescolerà gli assi della MotoGP e della Superbike sullo stesso tracciato, ma non in pista contemporaneamente. Martedì 23 giugno apriranno infatti le danze i piloti MotoGP di Ducati, Suzuki, Aprilia e KTM, i primi due team con i collaudatori Michele Pirro e Sylvan Guintoli, gli altri due con i propri piloti ufficiali in pista al fianco dei collaudatori Daniel Pedrosa e Lorenzo Savadori. Mancherà ovviamente Andrea Iannone, che sta scontando la squalifica per doping di 18 mesi in attesa dell'esito del ricorso al TAR, e sarà rimpiazzato in pista dal britannico Bradley Smith.

DERIVATE DI SERIE La Superbike prenderà il posto della classe regina nei due giorni successivi, e in pista ci saranno i big: il team Ducati Aruba.it porterà la coppia titolare con Scott Redding e Chaz Davies, così come farà il Kawasaki Racing Team che metterà in sella alla ZX-10R il campione del mondo Jonathan Rea e il leader del mondiale Alex Lowes. Oltre a questi due team ufficiali, presenti anche tutte le squadre satelliti Ducati iscritte al Mondiale e anche due team Supersport, il Bardahl Evan Bros e la MV Agusta con Krummenacher, De Rosa e Fuligni. Di seguito l'elenco completo dei partecipanti.

MOTOGP - TEST MISANO 23 GIUGNO 2020

Michele Pirro (tester Ducati Corse Mission Winnow)

Sylvan Guintoli (tester Suzuki Ecstar)

Daniel Pedrosa (tester Red Bull KTM Factory Racing)

Pol Espargaro (Red Bull KTM Factory Racing)

Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing)

Iker Lecuona (Red Bull KTM Tech 3)

Miguel Oliveira (Red Bull KTM Tech 3)

Lorenzo Savadori (tester Aprilia Racing Team Gresini)

Aleix Espargaro (Aprilia Racing Team Gresini)

Bradley Smith (Aprilia Racing Team Gresini)

WORLD SBK - TEST MISANO 24-25 GIUGNO 2020