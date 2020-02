ALLA RISCOSSA Dopo un'estenuante pausa invernale, il Mondiale Superbike torna in azione per la 34esima stagione nella sua storia. L'uomo da battere rimane sempre lui, Jonathan Rea con la sua Kawasaki Ninja, reduce dal 5° Titolo Iridato, che stavolta deve fare i conti con una concorrenza sempre più agguerrita. I team ufficiali sono tornati all'attacco: Ducati, Honda, Yamaha, e BMW hanno ingaggiato i piloti più forti sulla piazza per spodestare il nordirlandese che, sul tracciato australiano, ha sempre ben figurato sebbene non centri la vittoria dal 2017. Anche nel Mondiale Supersport sono state rimescolate le carte, con il Campione del Mondo Randy Krummenacher in MV Agusta che sfida un'armata Yamaha più agguerrita che mai.

Di seguito trovate gli orari del palinsesto TV per la gara australiana di Phillip Island della WorldSBK 2020.

VENERDÌ 28 FEBBRAIO

Sky Sport MotoGP (Canale 208)

00.30: Superbike Prove Libere FP1

01.30: Supersport Prove Libere FP1

05.00: Superbike Prove Libere FP2

06.00: Supersport Prove Libere FP2

SABATO 29 FEBBRAIO

Sky Sport MotoGP (Canale 208)

00.00: Superbike Prove Libere FP3

00.35: Supersport Prove Libere FP3

02.15: Superbike Superpole - diretta

02.55: Supersport Superpole - diretta

05.00: Superbike Gara 1 - diretta



05.00: Superbike Gara 1 - diretta

14.45: Superbike Gara 1 - differita

DOMENICA 1 MARZO