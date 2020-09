SETTIMO ROUND La Superbike sarà il primo grande campionato a concludere questa complicatissima - per ogni sport motoristico - stagione 2020. Sono solo due i piloti rimasti in lizza per il titolo della Superbike: Jonathan Rea con la Kawasaki, già campione cinque volte e in testa alla classifica con 290 punti, e Scott Redding, che con las ua Ducati dovrà però compiere un'impresa per privare il rivale della sesta corona. Dopo un avvio equilibrato, infatti, nelle ultime uscite Redding ha accumulato ritardo su ritardo, e oggi ne paga 51 dal pilota nord irlandese. Molto più incerta, invece, la lotta per il terzo posto, con Davies (Ducati), Van der Mark (Yamaha), Ratzgatlioglu (Yamaha), Lowes (Kawasaki) e Rinaldi (Ducati) impegnati nella contesa. Già domenica il campionato 2020 potrebbe dunque trovare un padrone, e Motorbox sarà qui a raccontarvi ogni sessione, dalle prove libere del venerdì a gara-2 della domenica.

IL CIRCUITO La pista di Magny Cours ha fatto la sua prima apparizione nel mondiale Superbike nel 1991, ma è solo dal 2003 che è diventata una tappa fissa per le derivate di serie. Situato a Nevers, una cittadina a 250 km da Parigi, il tracciato fu costruito proprio nel 1991, sulla base di una vecchia pista sede di una scuola per pilotaggi. L'idea alla base era quella di mettere insieme alcune curve di altre piste, da cui peraltro prendono il nome: il tornantino Adelaide, la cuva veloce Estoril, le chicane Imola e Nurburgring. Ne è venuto fuori un circuito di 4.411 metri, composto da ben 17 curva, 9 a destra e 8 a sinistra che gira in senso orario. Il record del tracciato con una derivata di serie appartiene a Tom Sykes, che nel 2018 conquistò la pole con la sua Kawasaki con il tempo di 1:35.696, nell'unica superpole sull'asciutto disputata negli ultimi 6 anni!

I NUMERI Magny Cours è una cosiddetta ''pista Rea'', dove il britannico ha già vinto sei volte in passato (uno in più dei successi ottenuti da Noriyuki Haga), ma occhio anche ai rivali, perché tra gli iscritti al mondiale 2020 vantano 3 vittorie sia Tom Sykes (che a Magny Cours ha corso 23 volte, conquistando 11 podi) che Chaz Davies, mentre il turco Toprak Razgatlioglu lo scorso anno si impose in Gara-1 e nella Superpole Race. Da citare anche il record di Marco Melandri, fresco di ritiro dal campionato e unico pilota a essere salito sul podio del tracciato di Nevers con quattro moto differenti (Yamaha nel 2011, BMW nel 2012, Aprilia nel 2014 e Ducati nel 2017). Tra i team, infine, comanda la Ducati, con 38 podi, contro i 21 della Kawasaki e i 19 della Yamaha.

LE FRENATE Grazie a Brembo siamo in grado di svelarvi i segreti di ogni frenata della pista di Magny Cours. Secondo i tecnici Brembo che lavorano a stretto contatto con 17 piloti del Mondiale Superbike, il Circuit de Nevers Magny-Cours è un circuito altamente impegnativo per i freni. In una scala da 1 a 5 si è meritato un indice di difficoltà di 4, inferiore solo alla pista di Barcellona. La pista alterna curvoni veloci in cui i freni sono utilizzati pochissimo a frenate di grande intensità che mettono a dura prova l’impianto frenante: in un paio di punti la velocità di ingresso curva non supera i 55 km/e in un altro paio è inferiore ai 75 km/h. Inoltre la pioggia e le basse temperature autunnali potrebbero creare problemi agli impianti frenanti, impedendo di raggiungere la temperatura minima di esercizio. I piloti della Superbike utilizzano i freni in 9 delle curve del circuito di Magny-Cours, 7 delle quali a destra: invece l’impianto frenante è azionato solo in 2 delle 8 curve a sinistra. In media durante un giro di pista i piloti utilizzano i freni per oltre 29 secondi e mezzo equivalenti al 31 per cento della durata della gara, percentuale inferiore solo a Jerez. ​Sommando tutte le forze esercitate da un pilota sulla leva del freno dalla partenza alla bandiera a scacchi nelle due gare standard il valore è di circa 830 kg: uno sforzo non da poco considerando che per quasi 150 frenate i piloti esercitano un carico che ammonta ad almeno 4 kg e si spinge ad oltre 6 kg. Delle 9 frenate del Circuit de Nevers Magny-Cours una è considerata altamente impegnativa per i freni mentre 6 sono di media difficoltà e le altre 2 sono light. La più impegnativa in assoluto è la curva 5 in cui si registra un gap di velocità di 244 km/h: le Superbike vi arrivano a 288 km/h e rallentano fino a 44 km/h in 5,6 secondi durante i quali percorrono 233 metri. I piloti esercitano un carico sulla leva del freno di 6,3 kg e sono soggetti ad una decelerazione di 1,5 g. Il liquido freno Brembo HTC 64T raggiunge invece una pressione di 13,5 bar.​

Il round Superbike di Magny Cours andrà in onda nel fine settimana in chiaro su Sky Sport Collection, canale 205 e in differita su TV8, sul quale però saranno trasmesse solo le gare della classe principale. Occhio agli orari della domenica, posticipati rispetto al solito a causa della concomitanza con la MotoGP. Di seguito tutti gli orari del weekend.

Venerdì 2 ottobre

10.25 FP1 Superbike

14.55 FP2 Superbike

Sabato 3 ottobre

10.50 Superpole Superbike

11.35 Superpole Supersport

12.15 Superpole Supersport 300

14.00 Gara-1 Superbike (In diretta anche su TV8)

15.10 Gara Supersport

16.25 Gara Supersport 300

Domenica 4 ottobre

11.00 Superpole Race Superbike (in differita alle 13 su TV8)

12.30 Gara Supersport

14.00 Gara-2 Superbike (in diretta anche su TV8)

15.15 Gara Supersport 300

IL METEO Una situazione metorologica disastrosa attende i piloti della Superbike nel penultimo fine settimana di questo mondiale. Sulla pista di Magny Cours pioverà incessantemente dal venerdì alla domenica, con poche possibilità di schiarita. Di seguito il dettaglio da weather.com.

Venerdì 2 ottobre: pioggia, 100% possibilità di precipitazioni, temperature dai 6° ai 14°, 85% di umidità

Sabato 3 ottobre: pioggia, 80% possibilità di precipitazioni, temperature dai 7° ai 13°, 83% di umidità

Domenica 4 ottobre: pioggia, 80% possibilità di precipitazioni, temperature dai 7° ai 13°, 85% di umidità

CLASSIFICHE A questo link le classifiche iridate piloti e costruttori del campionato Mondiale Superbike.

