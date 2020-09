QUINTO ROUND Dopo le tre tiratissime gare dello scorso weekend, la Superbike resta al Motorland Aragon di Alcaniz per il suo quinto appuntamento stagionale, per quello che è stato dominato come round di Teurel, una bellissima cittadina a pochi chilometri dal circuito. In questo campionato molto iberico totalmente riscritto dal Covid-19 il titolo mondiale se lo stanno giocando Jonathan Rea con la Kawasaki e Scott Redding con la Ducati. Entrambi hanno vinto nello scorso fine settimana, con Rea che ha allungato da 4 a 10 i suoi punti di margine in cima alla classifica. Dietro di loro un gruppo compatto di almeno quattro piloti, che si stanno giocando la terza piazza iridata: Toprak Razgatlioglu (Yamaha), Chaz Davies (Ducati), Michael van der Mark (Yamaha) ed Alex Lowes (Kawasaki), ma molto bene sta facendo anche l'italiano Michael Ruben Rinaldi, alla caccia del primo podio in Superbike, sfiorato si a Jerez che ad Aragon. Ci saranno un paio di novità in griglia rispetto alla passata domenica: l'argentino Leandro Mercado, infortunatosi lo sorso weekend, sarà sostituito in sella alla Ducati da Matteo Ferrari, campione in carica della MotoE, mentre non ci saranno purtroppo ai nastri di partenza le Honda del team Althea, che ha deciso di ritirarsi dal mondiale.

IL CIRCUITO Il tracciato di Alcaniz, denominato MotorLand Aragon, è tra i più moderni e recenti non solo del Motomondiale. ma del panorama internazionale. Nella località aragonese si sono disputate celebri corse stradali tra gli anni Sessanta e i Duemila, quando fu decisa la creazione di questa pista di 5.077 metri e 17 curve, disegnata dall'architetto tedesco Hermann Tilke. Il tracciato iberico presenta 10 curve a sinistra e 7 a destra, con una carreggiata di 15 metri di larghezza e un rettilineo principale di quasi un chilometro: 968 metri, per la precisione. Sulla versione attuale della pista la Superbike corre dal 2015, prima al posto di curva 16 e 17 si correva sulla versione con il tornantino e la staccata più profonda, e il record della pista è stato stabilito la scorsa domenica nella Superpole Race da Jonathan Rea, che con la sua Kawasaki ZX-10RR ha ottenuto il fast lap di giornata in 1:49.620. Sempre al britannico appartiene anche il record assoluto in qualifica: per la pole di sabato scorso ha chiuso in 1'48''860, primo e unico uomo sotto alla barriera dei 109 secondi su una Superbike ad Alcaniz.

LE FRENATE Grazie a Brembo siamo in grado di svelarvi i segreti di ogni frenata della pista di Alcaniz. Secondo i tecnici Brembo che lavorano a stretto contatto con 17 piloti del Mondiale Superbike, il MotorLand Aragón è un circuito altamente impegnativo per i freni. In una scala da 1 a 5 si è meritato un indice di difficoltà di 4, eguagliato solo dalla pista di Jerez. La pista è identica a quella usata dalle MotoGP ma le Superbike sono più lente di 2 secondi e 4 decimi, complice anche una velocità di punta inferiore di quasi 25 km/h. La prima parte del tracciato, ricca di curve, non favorisce il raffreddamento dei dischi, in acciaio per le Superbike, in carbonio per la MotoGP. Così come per la MotoGP anche per la Superbike sono 11 le curve in cui i piloti utilizzano i freni. Raggiungendo velocità massime inferiori però le derivate di serie utilizzano di meno gli impianti frenanti: 31 secondi al giro, a fronte dei 33 secondi della MotoGP. Il carico complessivamente esercitato sulla leva del freno in un giro intero vede invece prevalere la Superbike con 41,4 kg rispetto ai 40,4 kg della MotoGP. Per la Superbike la pressione dell’impianto frenante non supera mai gli 11 bar, ma non è inferiore ai 10 bar in 5 curve. Invece per la MotoGP si spinge fino a 12,9 bar ma solo in un paio di frenate supera quota 10. Delle 11 frenate del MotorLand Aragón 2 sono considerate altamente impegnative per i freni mentre 5 sono di media difficoltà e le altre 4 sono light. La più dura in assoluto è l’ultima curva perché le Superbike vi arrivano dopo aver percorso un rettilineo lungo quasi un km (968 metri per la precisione): per passare dai 305 km/h ai 140 km/h i piloti frenano per 4 secondi con un carico sulla leva di 4,9 kg. In quell’arco di tempo le moto percorrono 230 metri.​

ORARI TV E STREAMING Il round Superbike di Teruel andrà in onda nel fine settimana in chiaro sia su Sky Sport MotoGP HD, canale 208 sia su TV8, sul quale però saranno trasmesse solo le gare della classe principale. Di seguito tutti gli orari del weekend.

Venerdì 4 settembre

10.25 FP1 Superbike

14.55 FP2 Superbike

Sabato 5 settembre

10.50 Superpole Superbike

11.35 Superpole Supersport

12.15 Superpole Supersport 300

14.00 Gara-1 Superbike (In diretta anche su TV8)

15.10 Gara Supersport

16.15 Gara Supersport 300

Domenica 6 settembre

11.00 Superpole Race Superbike (in differita alle 13 su TV8)

12.15 Gara Supersport

14.00 Gara-2 Superbike (In diretta anche su TV8)

15.15 Gara Supersport 300

IL METEO Cielo sereno e tanto caldo attendono, ma anche una notevole escursione termica dal giorno alla notte, attendono i piloti della Superbike nel secondo fine settimana consecutivo in Aragona. Sulla pista di Alcaniz splenderà il sole per tutto il weekend, per un bis di quanto visto l'appuntamento della scorsa domenica. Di seguito il dettaglio da weather.com.

Venerdì 4 settembre: soleggiato, 10% possibilità di precipitazioni, temperature dagli 11° ai 31°, 41% di umidità

Sabato 5 settembre: soleggiato, 10% possibilità di precipitazioni, temperature dagli 11° ai 32°, 42% di umidità

Domenica 6 settembre: per lo più soleggiato, 10% possibilità di precipitazioni, temperature dagli 11° ai 31°, 39% di umidità

