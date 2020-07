SECONDO ROUND La parte peggiore sembra essere alle spalle e la Superbike, unica serie a essere riuscita a partire prima del lockdown mondiale con il round di Phillip Island, torna a distanza di quattro mesi per il secondo appuntamento stagionale di un calendario totalmente riscritto dal Covid-19. Eravamo rimasti con Alex Lowes in vetta alla classifica iridata davanti a Scott Redding e Toprak Razgatlioglu. Il cinque volte iridato Jonathan Rea sconta una caduta in Australia ed è quarto, ma siamo ancora all'inizio e i test degli ultimi mesi hanno raccontato di una situazione molto equilibrata tra Ducati, Yamaha e Kawasaki, con qualche possibile inserimento della BMW.

IL CIRCUITO La pista di Jerez de la Frontera, intitolata negli ultimi anni alla memoria del compianto Angel Nieto, è stata costruita nel 1986 e ha ospitato il suo primo Gran Premio del Motomondiale nel 1987. Le derivate di serie, invece, vi hanno debuttato nel 1990, prima di tornarvi in pianta stabile soltanto dal 2013 in poi. La lunghezza della pista è di 4.423 metri o di 4.428 a seconda della configurazione, ed è stata ripavimentata nel 2005. Ci sono in totale 13 curve, 5 a sinistra e 8 a destra con una carreggiata larga 11 metri e il rettilineo più lungo di appena 607 metri. Si gira in senso orario. Il record in gara per una Superbike appartiene ad Alvaro Bautista, che nella Superpole Race lo ha stabilito in 1'39''004, con meno benzina a bordo però del giorno prima, quando nella tradizionale Race-1 del sabato aveva girato in 1'39''305. Il reord in qualifica è invece di Jonathan Rea, che sempre lo scorso anno partì dalla pole conquistata con il tempo di 1'38''247, a solo un secondo e mezzo da quanto fatto da Fabio Quartararo con la MotoGP lo scorso weekend.

ORARI TV E STREAMING Il round Superbike di Jerez andrà in onda nel fine settimana in chiaro sia su Sky Sport MotoGP HD sia su TV8, sul quale però saranno trasmesse solo le gare della classe principale. Di seguito tutti gli orari del weekend.

Venerdì 31 luglio

10.30 FP1 Superbike

15.00 FP2 Superbike

Sabato 1 agosto

11.00 Superpole Superbike

11.40 Superpole Supersport

14.00 Gara-1 Superbike (Anche su TV8)

15.15 Gara Supersport

16.30 Gara Supersport 300

Domenica 2 agosto

11.00 Superpole Race Superbike (in differita alle 13 su TV8)

12.15 Gara Supersport

14.00 Gara-2 Superbike (Anche su TV8)

IL METEO Sole e caldo torrido sono attesi sulla pista di Jerez anche per questo fine settimana, esattamente lo stesso menù digerito non senza fatica dai piloti della MotoGP negli scorsi fine settimana. Di seguito il dettaglio da weather.com

Venerdì 31 luglio: parzialmente nuvoloso, 10% possibilità di precipitazioni, temperature dai 21° ai 37°.

Sabato 1 agosto: soleggiato, 10% possibilità di precipitazioni, temperature dai 22° ai 39°

Domenica 2 agosto: soleggiato, 0% possibilità di precipitazioni, temperature dai 19° ai 37°

CLASSIFICHE A questo link le classifiche iridata piloti e costruttori del campionato Mondiale Superbike.

RISULTATI SUPERBIKE JEREZ 2020

RISULTATI GARA-2

Domenica 2 agosto, ore 14.00

RISULTATI SUPERPOLE RACE

Domenica 2 agosto, ore 11.00

RISULTATI GARA-1

Sabato 1 agosto, ore 14.00

RISULTATI SUPERPOLE

Sabato 1 agosto, ore 11.00