CINQUE TEAM IN 2 DECIMI Nel caldo asfissiante di Jerez sono andate in scena le due sessioni di prove libere del secondo round del Mondiale Superbike, campionato che era riuscito a partire in Australia a marzo prima del lockdown. 100 minuti di attività nella canicola andalusa che hanno detto di un sostanziale equilibrio tra le forze in campo al mattino, mentre con il gran caldo del pomeriggio sono andate meglio le Ducati, che portano a casa il miglior tempo del pomeriggio con Michael Ruben Rinaldi, del team privato GoEleven, davanti a Scott Redding. Come per la MotoGP negli scorsi due fine settimana, si sono alzati i tempi dalla mattina al pomeriggio a causa delle temperature più alte, per questo il miglior tempo di giornata resta quello ottenuto da Loris Baz su Yamaha al mattino, anche se per appena un decimo.

FP1 La prima sessione si era conclusa con quattro costruttori diversi ai primi quattro posti della classifica, raccolti tutti in meno di due decimi. Loris Baz, il francese del team Ten Kate, aveva messo la sua Yamaha davanti a tutti, restando sopra i 100'' per 249 millesimi. 62 i millesimi di ritardo del campione del mondo Johnny Rea con la Kawasaki, 143 quelli di Alvaro Bautista su Honda e 193 il ritardo di Scott Redding, che ha preceduto di appena 3 centesimi il compagno del team Ducati Aruba.it Chaz Davies, apparso in gran ripresa. Buono il rientro di Marco Melandri, 12° e appena alle spalle del primo italiano della mattinata, Federico Caricasulo, Rinaldi ha chiuso invece 21°, vittima di una caduta senza conseguenze in sella alla sua Ducati Panigale V4R.

FP2 Nella sessione pomeridiana, invece, davanti a tutti ha chiuso, come anticipato, Michael Ruben Rinaldi, che a 5 minuti dalla fine della sessione ha concluso due giri consecutivi ritoccando il miglior tempo, giri che gli valgono anche il terzo crono assoluto di giornata. Tre i decimi rifilati nelle FP2 al pilota ufficiale Ducati, Scott Redding, cinque quelli inflitti allo spagnolo della Honda, Alvaro Bautista. Nella classifica pomeridiana spiccano i progressi di un altro italiano, il rookie Federico Caricasulo, che con l'ottimo settimo tempo si è messo in scia a Rea, Baz e Davies. Da domani mattina si farà sul serio con la Superpole, poi al pomeriggio sarà già tempo di Gara-1.

RISULTATI FP1 - ROUND JEREZ SUPERBIKE 2020

Pos Pilota Moto Tempo Distacco Giri 1 Loris Baz Yamaha YZF R1 1'40.249 11 2 Jonathan Rea Kawasaki ZX-10RR 1'40.311 +0.062 17 3 Alvaro Bautista Honda CBR1000RR-R 1'40.392 +0.143 22 4 Scott Redding Ducati Panigale V4 R 1'40.442 +0.193 18 5 Chaz Davies Ducati Panigale V4 R 1'40.472 +0.223 20 6 Toprak Razgatlioglu Yamaha YZF R1 1'40.507 +0.258 16 7 Michael Van der Mark Yamaha YZF R1 1'40.565 +0.316 22 8 Leon Haslam Honda CBR1000RR-R 1'40.603 +0.354 15 9 Alex Lowes Kawasaki ZX-10RR 1'40.606 +0.357 18 10 Garrett Gerloff Yamaha YZF R1 1'40.733 +0.484 21 11 Federico Caricasulo Yamaha YZF R1 1'40.977 +0.728 18 12 Marco Melandri Ducati Panigale V4 R 1'41.142 +0.893 17 13 Leandro Mercado Ducati Panigale V4 R 1'41.296 +1.047 19 14 Tom Sykes BMW S1000 RR 1'41.409 +1.160 16 15 Maximilian Scheib Kawasaki ZX-10RR 1'41.533 +1.284 15 16 Eugene Laverty BMW S1000 RR 1'41.685 +1.436 13 17 Xavi Fores Kawasaki ZX-10RR 1'41.704 +1.455 21 18 Sandro Cortese Kawasaki ZX-10RR 1'42.021 +1.772 17 19 Christophe Ponsson Aprilia RSV4 1000 1'42.094 +1.845 18 20 Takumi Takahashi Honda CBR1000RR-R 1'42.781 +2.532 12 21 Michael Ruben Rinaldi Ducati Panigale V4 R 1'42.881 +2.632 3 22 Sylvain Barrier Ducati Panigale V4 R 1'43.437 +3.188 14 23 Lorenzo Gabellini Honda CBR1000RR-R 1'43.588 +3.339 16

RISULTATI FP2 - ROUND JEREZ SUPERBIKE 2020