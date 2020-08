PRIMA VITTORIA La Superbike è ripartita! Nella prima delle tre gare previste per questo fine settimana a Jerez de la Frontera, a spuntarla è stato il poleman Scott Redding, alla prima vittoria in carriera in Superbike, non senza faticare dopo una partenza imperfetta. Il ducatista, sempre a podio finora in questa stagione, ha preceduto Rea e Razgatlioglu, ed è ora il nuovo leader della classifica iridata su Alex Lowes, oggi solamente nono. Chaz Davies, quarto, non è riuscito invece ad arpionare il podio nonostante un bel duello con Razgatlioglu all'ultimo giro. Quinto Loris Baz, sesto - bravissimo - Michael Ruben Rinaldi e ottavo, dietro a Bautista, il rientrante Marco Melandri.

IT'S A ROOKIE WIN!🏆@Reddingpower makes it four different winners from the first four races, the first time that has happened since 2004!#ESPWorldSBK 🇪🇸 pic.twitter.com/8z2rYaVBBb — WorldSBK (@WorldSBK) August 1, 2020

REA SUBITO DAVANTI Allo spegnimento dei semafori Jonathan Rea scatta meglio di Scott Redding (Il ducatista che al mattino aveva conquistato la sua prima superpole dell'anno precedendo di 37 millesimi il campione del mondo e di 40 millesimi Tom Sykes con la BMW), e prende il comando alla prima curva davanti al turco della Yamaha, Toprak Razgatlioglu, e allo stesso Redding. Mentre si ritiravano Tom Sykes e Michael Van der Mark per problemi tecnici, e Federico Caricasulo scivolato con la sua Yamaha il terzetto di testa è rimasto compatto e seguito a breve distanza dal francese Baz, e poco più in là dall'altro ducatista Chaz Davies.

CRESCITA DUCATI La bagarre è iniziata a 10 giri dal termine, con Redding che ha rotto gli indugi superando prima Razgatlioglu e poi Rea, a 6 tornate dal traguardo portandolo all'esterno, in un contesto in cui tutte le Ducati hanno iniziato a performare meglio negli ultimi giri con Davies, Rinaldi e Melandri tra i più veloci in pista. Negli ultimi 4 giri Redding è riuscito a scavare il gap e portare a casa la sua prima vittoria in Superbike, davanti a Rea e Razgatlioglu, che con un generosissimo giro finale ha rintoccato tre attacchi di Davies. Nella top ten Rinaldi e Melandri, con l'ex leader della classifica, Alex Lowes, soltanto nono davanti a Leon Haslam.

RISULTATI GARA 1 - ROUND JEREZ SUPERBIKE 2020

Pos Pilota Moto Tempo 1 Scott Redding Ducati Panigale V4 R 33'58.961 2 Jonathan Rea Kawasaki ZX-10RR +1.147 3 Toprak Razgatlioglu Yamaha YZF R1 +2.252 4 Chaz Davies Ducati Panigale V4 R +2.699 5 Loris Baz Yamaha YZF R1 +3.301 6 Michael Ruben Rinaldi Ducati Panigale V4 R +6.367 7 Alvaro Bautista Honda CBR1000RR-R +10.228 8 Marco Melandri Ducati Panigale V4 R +18.713 9 Alex Lowes Kawasaki ZX-10RR +20.421 10 Leon Haslam Honda CBR1000RR-R +24.361 11 Garrett Gerloff Yamaha YZF R1 +26.610 12 Christophe Ponsson Aprilia RSV4 1000 +34.651 13 Xavi Fores Kawasaki ZX-10RR +34.709 14 Sandro Cortese Kawasaki ZX-10RR +38.138 15 Eugene Laverty BMW S1000 RR +38.365 16 Sylvain Barrier Ducati Panigale V4 R +49.601 17 Lorenzo Gabellini Honda CBR1000RR-R +52.357 18 Takumi Takahashi Honda CBR1000RR-R +53.802 NC Tom Sykes BMW S1000 RR +6 Laps RET Maximilian Scheib Kawasaki ZX-10RR +7 Laps RET Leandro Mercado Ducati Panigale V4 R +9 Laps RET Michael Van der Mark Yamaha YZF R1 +12 Laps RET Federico Caricasulo Yamaha YZF R1 +17 Laps

RISULTATI SUPERPOLE - ROUND JEREZ SUPERBIKE 2020

Pos Pilota Moto Tempo Distacco Giri 1 Scott Redding Ducati Panigale V4 R 1'38.736 8 2 Jonathan Rea Kawasaki ZX-10RR 1'38.770 +0.034 10 3 Tom Sykes BMW S1000 RR 1'38.776 +0.040 7 4 Michael Van der Mark Yamaha YZF R1 1'38.998 +0.262 8 5 Toprak Razgatlioglu Yamaha YZF R1 1'39.208 +0.472 7 6 Loris Baz Yamaha YZF R1 1'39.214 +0.478 8 7 Chaz Davies Ducati Panigale V4 R 1'39.568 +0.832 12 8 Alvaro Bautista Honda CBR1000RR-R 1'39.598 +0.862 9 9 Leon Haslam Honda CBR1000RR-R 1'39.655 +0.919 10 10 Michael Ruben Rinaldi Ducati Panigale V4 R 1'39.656 +0.920 8 11 Eugene Laverty BMW S1000 RR 1'39.685 +0.949 7 12 Sandro Cortese Kawasaki ZX-10RR 1'39.869 +1.133 8 13 Federico Caricasulo Yamaha YZF R1 1'39.902 +1.166 7 14 Alex Lowes Kawasaki ZX-10RR 1'39.980 +1.244 7 15 Garrett Gerloff Yamaha YZF R1 1'40.141 +1.405 10 16 Xavi Fores Kawasaki ZX-10RR 1'40.162 +1.426 9 17 Maximilian Scheib Kawasaki ZX-10RR 1'40.403 +1.667 8 18 Christophe Ponsson Aprilia RSV4 1000 1'40.425 +1.689 11 19 Marco Melandri Ducati Panigale V4 R 1'40.665 +1.929 10 20 Leandro Mercado Ducati Panigale V4 R 1'41.013 +2.277 5 21 Sylvain Barrier Ducati Panigale V4 R 1'41.323 +2.587 9 22 Lorenzo Gabellini Honda CBR1000RR-R 1'41.576 +2.840 8 23 Takumi Takahashi Honda CBR1000RR-R 1'42.357 +3.621 12

RISULTATI FP3 - ROUND JEREZ SUPERBIKE 2020