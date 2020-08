TERZO ROUND La Superbike è ripartita domenica scorsa nel caldo infernale di Jerez. Neanche il tempo di rifiatare e questo weekend si tornerà in pista nella poco distante Portimao, sul Circuito dell'Algarve in Portogallo. In questo calendario totalmente riscritto dal il GP del Portogallo è stato inserito come terza tappa e vi si approderà con uno Scott Redding in forma smagliante, leadere della classifica iridata davanti alla coppia Kawasaki composta dal campione del mondo Jonathan Rea e dal suo connazionale Alex Lowes, e alla Yamaha del forte turco Toprak Razgatlioglu. Come sempre in Superbike, occhio però alle sorprese, che possono arrivare da ogni direzione, con Davies, Baz, Van der Mark, Sykes e anche gli italiani Rinaldi, Caricasulo e Melandri pronti a ben figurare.

IL CIRCUITO L'Autodromo Internacional do Algarve, nel sud del Portogallo, è stato inaugurato nell'ottobre del 2008 e ospita ufficialmente la Superbike proprio da quell'anno nella gara che ha visto l'addio alle corse della leggenda Troy Bayliss, vincente sia in gara-1 che in gara-2. La pista si affronta in senso orario ed è composta da 15 curve, nove a destra e 6 a sinistra per una lunghezza totale di 4.592 metri. Il record della pista appartiene a Jonathan Rea, che lo scorso anno in gara concluse il secondo giro della Superpole Race in 1.41''272. Anche il record in qualifica è del pilota nord irlandese, che per la pole position, sempre nel 2019, dovette scendere a 1.40''372. Quest'anno ci si attende che i piloti possan scendere sotto la simbolica barriera dei 100''.

LE FRENATE Grazie a Brembo siamo in grado di svelarvi i segreti di ogni frenata della pista di Portimao. Secondo i tecnici Brembo che lavorano a stretto contatto con 17 piloti del Mondiale Superbike, l’Autódromo Internacional do Algarve è un circuito mediamente impegnativo per i freni. In una scala da 1 a 5 si è meritato un indice di difficoltà di 3, eguagliato solo dalla pista di Misano. I continui saliscendi che la caratterizzano rendono difficile per i piloti calibrare le staccate, con il rischio di arrivare lunghi in discesa o di frenare troppo presto in salita: in discesa si tocca una pendenza massima del 12 per cento e in salita del 6 per cento, mentre l’inclinazione trasversale tocca in alcuni punti l’8 per cento. Nonostante la presenza di 15 curve, ogni giro i piloti del Mondiale Supe​rbike utilizzano i freni 10 volte per un totale di quasi 31 secondi e mezzo, equivalente al 31 per cento della durata complessiva della gara. Solo però in due curve della pista il sistema frenante è in azione per oltre 3 secondi e mezzo. La media delle decelerazioni massime sul giro è solo 1 g ma i valori si discostano molto a seconda della parte del tracciato in cui ci si trova: in tre curve è 0,8 g ma nella frenata più dura raggiunge gli 1,5 g. Anche la pressione dell’impianto ha una notevole varianza: in cinque curve è sotto i 7 bar e in altre quattro supera i 10 bar. Delle 10 frenate dell’Autódromo Internacional do Algarve Circuito de Jerez solo una è considerata altamente impegnativa per i freni mentre 4 sono di media difficoltà e le altre 5 sono light. La più impegnativa in assoluto è la prima curva, una delle più dure di tutto il Mondiale: le Superbike vi arrivano a 313 km/h e grazie all’uso dei freni perdono 205 km/h, scendendo così a 108 km/h in appena 274 metri. Per raggiungere questo risultato il pilota usa i freni per 4,8 secondi esercitando sulla leva del freno un carico di 6,5 kg.

ORARI TV E STREAMING Il round Superbike di Portimao andrà in onda nel fine settimana in chiaro sia su Sky Sport Arena, canale 204 (vista la concomitanza con la MotoGP impegnata a Brno e che andrà in onda su Sky Sport MotoGP HD) sia su TV8, sul quale però saranno trasmesse solo le gare della classe principale. Di seguito tutti gli orari del weekend.

Venerdì 7 agosto

11.25 FP1 Superbike

15.55 FP2 Superbike

Sabato 8 agosto

11.50 Superpole Superbike

12.35 Superpole Supersport

13.15 Superpole Supersport 300

15.00 Gara-1 Superbike (In diretta anche su TV8)

16.10 Gara Supersport

17.15 Gara Supersport 300

Domenica 9 agosto

12.00 Superpole Race Superbike (in differita alle 14 su TV8)

13.15 Gara Supersport

15.00 Gara-2 Superbike (In diretta anche su TV8)

16.15 Gara SuperSport 300

IL METEO Cielo sereno e caldo ma con temperature accettabili sono previste per questo fine settimane nel sud del Portogallo. Sulla pista di Jerez a parte qualche nuvola al venerdì, splenderà il sole fino alla fine del weekend. Di seguito il dettaglio da weather.com

Venerdì 7 agosto: parzialmente nuvoloso, 10% possibilità di precipitazioni, temperature dai 19° ai 29°, 67% di umidità

Sabato 8 agosto: soleggiato, 10% possibilità di precipitazioni, temperature dai 18° ai 31°, 58% di umidità

Domenica 9 agosto: soleggiato, 10% possibilità di precipitazioni, temperature dai 17° ai 31°, 56% di umidità

CLASSIFICHE A questo link le classifiche iridate piloti e costruttori del campionato Mondiale Superbike.

RISULTATI SUPERBIKE PORTIMAO 2020

RISULTATI GARA-2

Domenica 9 agosto, ore 15.00

RISULTATI SUPERPOLE RACE

Domenica 9 agosto, ore 12.00

RISULTATI GARA-1

Sabato 8 agosto, ore 15.00

RISULTATI SUPERPOLE

Sabato 8 agosto, ore 12.00

RISULTATI FP3

Sabato 8 luglio, ore 10.00

RISULTATI FP2

Venerdì 7 agosto, ore 16.00

RISULTATI FP1

Venerdì 7 agosto, ore 11.30