RITORNO ALLA NORMALITÀ Le prime gare del 2020 hanno visto diversi vincitori, ma in Algarve è ancora difficile spodestare il Re, Jonathan Rea, che sigla la Superpole e, in solitaria, vince Gara 1 con un discreto margine. Dietro di lui, oltre che al vuoto, è andata in scena un'intensa bagarre per le rimanenti posizioni del podio. La battaglia Redding - Van Der Mark - Razgatlioglu - Baz si è accesa e, alla festa si sono aggiunti anche altri piloti quali Lowes, Rinaldi e Sykes. Tra sorpassi, errori e bagarre, a centrare il podio sono state le Yamaha ufficiali di Razgatlioglu e Van Der Mark, a precedere Alex Lowes 4°. Eccellente il risultato del britannico del team KRT: è l'unico ad aver messo una mescola SCX al posteriore, solitamente utilizzata per la gara Sprint, mentre all'anteriore ha optato per una SC1 (come il resto della griglia). Rinaldi è 5° dopo un exploit nella seconda metà di gara, a precedere Baz e un Redding a fuoco nella prima parte ma in difficlltà alla fine. Le BMW di Sykes (8°) e Laverty (10°) ''chiudono'' la CBR1000RR-R di Alvaro Bautista (9°).

GARA DA DIECI Il trionfo di Jonathan Rea porta il Campione del Mondo in carica a quota 10 vittorie all'Autodromo Internacional do Algarve di Portimão. Inoltre, questo risultato - abbinato al 7° posto di Redding - permette al nordirlandese di andare a -7 dalla leadership del Campionato, mentre il 2° posto ha permesso a Razgatlioglu di scavalcare Lowes che si trova 4° a -3 punti dal pilota turco. Scivola al 6° posto in classifica Davies, che chiude undicesimo una gara decisamente complicata e sottotono.

RISULTATI GARA 1 - ROUND PORTIMÃO SUPERBIKE 2020

Pos. Pilota Moto Distacco Giro veloce 1 REA Jonathan Kawasaki ZX-10RR LEAD 1'42”075 2 RAZGATLIOGLU Toprak Yamaha YZF R1 5.142 1'42”293 3 VAN DER MARK Michael Yamaha YZF R1 7.029 1'42”509 4 LOWES Alex Kawasaki ZX-10RR 9.851 1'42”583 5 RINALDI Michael Ruben Ducati Panigale V4 R 10.705 1'42”960 6 BAZ Loris Yamaha YZF R1 12.226 1'42”376 7 REDDING Scott Ducati Panigale V4 R 12.485 1'42”552 8 SYKES Tom BMW S1000 RR 12.829 1'42”722 9 BAUTISTA Alvaro Honda CBR1000RR-R 14.233 1'43”257 10 LAVERTY Eugene BMW S1000 RR 16.208 1'43”150 11 DAVIES Chaz Ducati Panigale V4 R 22.477 1'43”653 12 HASLAM Leon Honda CBR1000RR-R 22.581 1'43”433 13 FORES Xavi Kawasaki ZX-10RR 23.535 1'43”614 14 GERLOFF Garrett Yamaha YZF R1 23.577 1'43”337 15 CARICASULO Federico Yamaha YZF R1 30.728 1'43”946 16 MERCADO Leandro Ducati Panigale V4 R 39.137 1'44”221 17 MELANDRI Marco Ducati Panigale V4 R 49.020 1'44”395 18 BARRIER Sylvain Ducati Panigale V4 R 55.510 1'45”040 19 TAKAHASHI Takumi Honda CBR1000RR-R 55.891 1'45”217 20 GABELLINI Lorenzo Honda CBR1000RR-R > 1' 1'46”052 21 SCHEIB Maximilian Kawasaki ZX-10RR 1 GIRO 1'44”180 RT CORTESE Sandro Kawasaki ZX-10RR 1'44”229 RT PONSSON Christophe Aprilia RSV4 1000

RISULTATI SUPERPOLE - ROUND PORTIMÃO SUPERBIKE 2020

Pos Pilota Moto Tempo Distacco 1 Jonathan Rea Kawasaki ZX-10RR 1’40”676 2 Toprak Razgatlioglu Yamaha YZF R1 1’40”954 0”278 3 Alex Lowes Kawasaki ZX-10RR 1’41”074 0”398 4 Tom Sykes BMW S1000 RR 1’41”240 0”564 5 Michael Van der Mark Yamaha YZF R1 1’41”335 0”659 6 Loris Baz Yamaha YZF R1 1’41”354 0”678 7 Michael Ruben Rinaldi Ducati Panigale V4 R 1’41”424 0”748 8 Scott Redding Ducati Panigale V4 R 1’41”436 0”760 9 Eugene Laverty BMW S1000 RR 1’41”504 0”828 10 Leon Haslam Honda CBR1000RR-R 1’41”607 0”931 11 Garrett Gerloff Yamaha YZF R1 1’41”807 1”131 12 Alvaro Bautista Honda CBR1000RR-R 1’42”123 1”447 13 Chaz Davies Ducati Panigale V4 R 1’42”227 1”551 14 Sandro Cortese Kawasaki ZX-10RR 1’42”345 1”669 15 Xavi Fores Kawasaki ZX-10RR 1’42”421 1”745 16 Federico Caricasulo Yamaha YZF R1 1’42”491 1”815 17 Maximilian Scheib Kawasaki ZX-10RR 1’42”654 1”978 18 Leandro Mercado Ducati Panigale V4 R 1’42”718 2”042 19 Marco Melandri Ducati Panigale V4 R 1’42”873 2”197 20 Sylvain Barrier Ducati Panigale V4 R 1’42”894 2”218 21 Takumi Takahashi Honda CBR1000RR-R 1’44”025 3”349 22 Christophe Ponsson Aprilia RSV4 1000 1’44”027 3”351 23 Lorenzo Gabellini Honda CBR1000RR-R 1’44”779 4”103

RISULTATI FP3 - ROUND PORTIMÃO SUPERBIKE 2020