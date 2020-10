ULTIMO ROUND La Superbike sarà il primo grande campionato a concludere questa complicatissima - per ogni sport motoristico - stagione 2020, e accadrà in questo fine settimana con il titolo che si assegnerà tra le curve della pista dell'Estoril, in Portogallo. Sono solo due i piloti rimasti in lizza per il mondiale della Superbike: Jonathan Rea e Scott Redding, ma al primo, in sella alla sua Kawasaki, basterà racimolare tre miseri punticini per portare a casa la sesta corona iridata consecutiva; il secondo - invece, non potrà fare nulla se non vincere tutte e tre le gare del weekend (e non è poco) e sperare in un tris di zeri dell'avversario: fantascienza. Si lotterà dunque al 99% solo per la gloria, e a spartirsela, oltre ai due citati, ci saranno anche tanti altri: Davies (Ducati), Van der Mark (Yamaha), Ratzgatlioglu (Yamaha), Lowes (Kawasaki) e Rinaldi (Ducati), quest'ultimo fresco di promozione con il team Aruba.it per la prossima stagione al posto di un Davies apparso quanto mai in forma nelle ultime uscite. Di seguito tutte le informazioni per seguire al meglio l'ultimo weekend della Superbike 2020.

IL CIRCUITO Il tracciato dell'Estoril è stato costruito nel 1972 poco lontano dalla capitale Lisbona, e da allora ha ospitatao ben tredici edizioni del GP del Portogallo di Formula 1, altrettante tappe del Motomondiale ma solamente due volte la Superbike: nel 1988, anno d'esordio della categoria, e nel 1993. Da allora la pista ha subito alcune variazione, con l'introduzione della chicane tra curva 8 e 11 per motivi di sicurezza, prima assente e preceduta da un curvone secco a destra, e con la variazione dell'angolo della prima curva, oggi più stretta che in passato. Sono 13 in totale le pieghe della pista portoghese, lunga 4.182 km: 9 a destra e 4 a sinistra per un tracciato che gira in senso orario. Non esiste un record ufficiale della Superbike su questa configurazione dela pista, introdotta nel 1996.

I NUMERI Essendo stati disputati solamente due round della Superbike all'Estoril, si fa presto a riassumere le statistiche delle quattro gare qui disputate. Nel 1988 le vittorie andarono a Davide Tardozzi - attualmente manager della Ducati e allora in sella alla Bimota YB4, e al belga Stéphane Mertens, anch'esso sulla moto italiana. Nel 1993, invece, a imporsi furono Fabrizio Pirovano con la sua Yamaha YZF 750, e la leggenda vivente Carl Fogarty sulla Ducati 888.

LE FRENATE Grazie a Brembo siamo in grado di svelarvi i segreti di ogni frenata della pista dell'Estoril. Per la seconda volta quest’anno il Mondiale Superbike è di scena in Portogallo, ma su una pista 200 km più a nord della precedente: ad agosto si è corso all’Autódromo Internacional do Algarve mentre ora è la volta del Circuito Estoril, non lontano dalla capitale. Secondo i tecnici Brembo che lavorano a stretto contatto con 17 piloti del Mondiale Superbike, il Circuito Estoril è un tracciato impegnativo per i freni: è una combinazione di lunghi rettilinei, curve veloci e tornanti da affrontare a bassa velocità. Il grip potrebbe essere scarso perché, essendo vicino all’oceano, c’è spesso il vento che porta la sabbia e la polvere sull’asfalto e che crea problemi alla guida. ​In 7 delle 13 curve della pista portoghese i piloti del Mondiale Superbike utilizzano i freni per un totale di oltre 30 secondi e mezzo al giro. Quando la MotoGP vi corse per l’ultima volta, nel 2012, i freni vennero invece usati per 25 secondi al giro. In entrambi i casi la metà del tempo di funzionamento dell’impianto frenante avviene nelle prime 4 curve. In 5 delle curve della pista le Superbike utilizzano i freni per scendere sotto i 90 km/h, ma solo in 3 di questi punti prima del ricorso all’impianto frenante la velocità eccede 180 km/h. E proprio in corrispondenza di queste 3 curve i piloti subiscono decelerazioni di almeno 1,4 g. ​Delle 7 frenate del Circuito Estoril 3 sono considerate altamente impegnative per i freni mentre le restanti 4 sono di media difficoltà. ​La più impegnativa in assoluto è la prima curva, complice il rettilineo di 986 metri che la precede: le Superbike vi arrivano a 285 km/h e grazie all’uso dei freni perdono 210 km/h, scendendo così a 75 km/h. Per raggiungere questo risultato il pilota usa i freni per 6 secondi e subisce una decelerazione di 1,6 g. ​

ORARI TV E STREAMING Il round Superbike dell'Estoril andrà in onda nel fine settimana in chiaro su Sky Sport Collection, canale 205 e in firetta su TV8 (tranne la superpole race), sul quale però saranno trasmesse solo le gare della classe principale. Occhio agli orari della domenica, posticipati rispetto al solito a causa del fuso orario e della concomitanza con la MotoGP. Di seguito tutti gli orari del weekend.

Venerdì 16 ottobre

11.25 FP1 Superbike

15.55 FP2 Superbike

Sabato 17 ottobre

11.50 Superpole Superbike

12.35 Superpole Supersport

13.15 Superpole Supersport 300

15.00 Gara-1 Superbike (In diretta anche su TV8)

16.10 Gara Supersport

17.30 Gara Supersport 300

Domenica 18 ottobre

12.00 Superpole Race Superbike (in differita alle 14 su TV8)

13.30 Gara Supersport

15.00 Gara-2 Superbike (in diretta anche su TV8)

16.15 Gara Supersport 300

IL METEO Una situazione metorologica discreta attende i piloti della Superbike nell'ultimofine settimana di questo mondiale 2020. Sulla pista dell'Estoril sono attese piogge nei prossimi giorni, ma solo a partire da lunedì. Il tempo dovrebbe perciò reggere nel weekend, e permettere lo svolgimento in condizioni meteo discrete di tutto il programma. Di seguito il dettaglio da weather.com.

Venerdì 16 ottobre: sereno, 10% possibilità di precipitazioni, temperature dai 12° ai 19°, 69% di umidità

Sabato 17 ottobre: parzialmente nuvoloso, 10% possibilità di precipitazioni, temperature dai 13° ai 19°, 76% di umidità

Domenica 18 ottobre: parzialmente nuvoloso, 10% possibilità di precipitazioni, temperature dai 21° ai 16°, 66% di umidità

CLASSIFICHE A questo link le classifiche iridate piloti e costruttori del campionato Mondiale Superbike.

RISULTATI SUPERBIKE ESTORIL 2020

RISULTATI GARA-2

Domenica 18 ottobre, ore 15.00

RISULTATI SUPERPOLE RACE

Domenica 18 ottobre, ore 12.00

RISULTATI GARA-1

Sabato 17 ottobre, ore 15.00

RISULTATI SUPERPOLE

Sabato 17 ottobre, ore 12.00

RISULTATI FP3

Sabato 17 ottobre, ore 10.00

RISULTATI FP2

Venerdì 16 ottobre, ore 16.00

RISULTATI FP1

Venerdì 16 ottobre, ore 11.30