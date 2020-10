''SEI'' INCREDIBILE! Bastavano tre punti nell'arco di tutto il weekend dell'Estoril a Jonathan Rea per conquistare la sesta corona, ne sono arrivati 13 frutto del quarto posto in gara-1, e tanto è bastato per consegnargli questo anomalo campionato del mondo 2020, ridotto dal Covid-19 a soli otto round. È stata la proverbiale passeggiata, anche se una caduta a inizio Superpole lo ha costretto a partire dalla 15° posizione. Peggio di lui però ha fatto il suo rivale Scott Redding, anch'esso caduto e scattato dall'ultima casella. Ma a differenza di Redding, Rea ha recuperato subito fino alla zona podio, e la sua moto è giunta al traguardo, mentre la Ducati Panigale V4 R del britannico l'ha abbandonato dopo pochi giri. E così Johnny ha potuto festeggiare il sesto titolo con tutta tranquillità, aprendo uno scrigno contenente sei anelli color oro, e indossando un casco della stessa tonalità. La vittoria è andata a Toprak Razgatlioglu, il turco della Yamaha che ha dominato dal primo all'ultimo giro, davanti a Chaz Davies e Garrett Gerloff, ma il protagonista oggi è solo lui, Johnny Rea.

GARA-1 Dalla prima fila Toprak Razgatlioglu scatta benissimo mantenendo la testa davanti a Gerloff e Rinaldi. Anche Rea e Redding partono subito bene recuperando dalla 15° alla 7°, il primo, e dalla 23° alla 15° il secondo, al termine del primo giro. Ma mentre la rimonta di Rea prosegue e giunge fino alla seconda posizione, per qualche giro davanti a Gerloff, quella di Redding si ferma dopo altre cinque tornate, quando il motore della sua moto - evidentemente danneggiato nella caduta del mattino - lo abbandona. Con il sesto titolo ormai in tasca, Rea prova a divertirsi, ma alla fine deve cedere il passo a Chaz Davies, che rimonta nella seconda parte di gara e arriva secondo dietro a un lontanissimo Razgatlioglu, in testa dal primo all'ultimo metro. Peccato per Van der Mark, che cade mentre è in lotta con Rea, e per Bautista, rotolato nella ghiaia quando era in quinta posizione, mentre porta a casa un buon risultato il suo compagno Haslam, quinto con la Honda. Nella top ten finiscono anche Lowes, Rinaldi, Fores, Baz e Sykes, mentre domani si deciderà il titolo costruttori, per il quale la Ducati è ancora in corsa.

🥇@toprak_tr54 WINS Race 1 at Estoril! @PataYamahaWSBK rider takes his second victory of 2020 in fine style from his first-ever pole position!🇹🇷#EstorilWorldSBK🇵🇹 pic.twitter.com/sOAiS4keLz — WorldSBK (@WorldSBK) October 17, 2020

SUPERPOLE Comporre la griglia di partenza del round portoghese della Superbike non è stata impresa facile Scott Redding, primo anche nelle FP3 del mattino dopo la doppietta di ieri in FP1-FP2, è subito caduto rovinosamente a inizio sessione, e non è stato in grado di rientrare in pista in tempo utile per competere. Come lui anche Barrier e lo stesso Jonathan Rea, che però aveva quantomeno compiuto un giro. Dopo una bandiera rossa per ripristinare la pista, si è ripartiti con altre due cadute, Baz e Ferrari. Approfittando della doppia assenza la superpole se l'è presa il turco Toprak Razgatlioglu, che con la Yamaha è sceso a 1:36.154, tempo inavvicinabile per chiunque e utile per la sua prima pole in Superbike. Leon Haslam e Garrett Gerloff lo hanno affiancato in prima fila, davanti a Davies, Rinaldi e Van der Mark, terza fila per Lowes, Bautista e Fores. Rea ha conquistato invece la 15° casella con l'unico giro fatto in sessione, Redding invece l'ultima.

RISULTATI GARA-1 - ESTORIL SUPERBIKE 2020

Pos Pilota Moto Tempo 1 Toprak Razgatlioglu Yamaha YZF R1 34'13.229 2 Chaz Davies Ducati Panigale V4 R +3.039 3 Garrett Gerloff Yamaha YZF R1 +4.220 4 Jonathan Rea Kawasaki ZX-10RR +9.645 5 Leon Haslam Honda CBR1000RR-R +15.732 6 Alex Lowes Kawasaki ZX-10RR +15.926 7 Michael Ruben Rinaldi Ducati Panigale V4 R +16.205 8 Xavi Fores Kawasaki ZX-10RR +17.842 9 Loris Baz Yamaha YZF R1 +18.035 10 Tom Sykes BMW S1000 RR +18.404 11 Jonas Folger Yamaha YZF R1 +20.834 12 Eugene Laverty BMW S1000 RR +30.026 13 Leandro Mercado Ducati Panigale V4 R +31.886 14 Takumi Takahashi Honda CBR1000RR-R +47.164 15 Eric Granado Honda CBR1000RR-R +48.801 16 Sheridan Morais Kawasaki ZX-10RR +56.970 17 Alvaro Bautista Honda CBR1000RR-R +1'32.677 18 Loris Cresson Kawasaki ZX-10RR +1 Lap RET Federico Caricasulo Yamaha YZF R1 9 Laps RET Michael Van der Mark Yamaha YZF R1 14 Laps RET Scott Redding Ducati Panigale V4 R 16 Laps RET Matteo Ferrari Ducati Panigale V4 R 19 Laps

RISULTATI SUPERPOLE - ESTORIL SUPERBIKE 2020

Pos Pilota Moto Tempo Distacco Giri 1 Toprak Razgatlioglu Yamaha YZF R1 1'36.154 10 2 Leon Haslam Honda CBR1000RR-R 1'36.856 +0.702 12 3 Garrett Gerloff Yamaha YZF R1 1'36.865 +0.711 9 4 Chaz Davies Ducati Panigale V4 R 1'36.891 +0.737 11 5 Michael Ruben Rinaldi Ducati Panigale V4 R 1'36.911 +0.757 11 6 Michael Van der Mark Yamaha YZF R1 1'36.947 +0.793 10 7 Alex Lowes Kawasaki ZX-10RR 1'37.028 +0.874 11 8 Alvaro Bautista Honda CBR1000RR-R 1'37.042 +0.888 11 9 Xavi Fores Kawasaki ZX-10RR 1'37.129 +0.975 10 10 Tom Sykes BMW S1000 RR 1'37.159 +1.005 10 11 Jonas Folger Yamaha YZF R1 1'37.175 +1.021 11 12 Loris Baz Yamaha YZF R1 1'37.307 +1.153 10 13 Federico Caricasulo Yamaha YZF R1 1'37.481 +1.327 12 14 Eugene Laverty BMW S1000 RR 1'37.984 +1.830 12 15 Jonathan Rea Kawasaki ZX-10RR 1'38.192 +2.038 1 16 Leandro Mercado Ducati Panigale V4 R 1'38.367 +2.213 12 17 Matteo Ferrari Ducati Panigale V4 R 1'38.375 +2.221 4 18 Sheridan Morais Kawasaki ZX-10RR 1'38.379 +2.225 9 19 Takumi Takahashi Honda CBR1000RR-R 1'38.581 +2.427 13 20 Eric Granado Honda CBR1000RR-R 1'39.309 +3.155 13 21 Sylvain Barrier Ducati Panigale V4 R 1'39.346 +3.192 1 22 Loris Cresson Kawasaki ZX-10RR 1'40.967 +4.813 12 NQ Scott Redding Ducati Panigale V4 R 0

