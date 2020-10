TUTTO IMMUTATO Il team Honda World Superbike ha annunciato la proroga del contratto di Leon Haslam. Il britannico continuerà dunque a far coppia con Alvaro Bautista anche nella seconda stagione del ritorno ufficiale della casa giapponese nel campionato WSBK. La nuova CBR1000RR-R Fireblade ha fin qui conquistato un podio con lo spagnolo sul circuito di Aragon, mentre per Haslam il miglior risultato è stato un quarto posto. Honda è al momento al quarto posto nel campionato Costruttori, mentre i suoi piloti si trovano al nono e decimo posto nella classifica Piloti.

PROSEGUIRE LA CRESCITA Ovviamente felice del rinnovo Haslam, il quale sull'argomento era apparso scettico nelle scorse settimane: ''Quest'anno è stato difficile, con il Covid-19 e le sessioni di test limitate, ma sapevo fin dall'inizio che questo progetto ha un grande potenziale e quindi avere un secondo anno in cui continuare a sviluppare la Fireblade e lavorare con il team è molto importante per me. Sono davvero fiducioso che possiamo lottare per i gradini più alti del podio nel WSBK e questo è il mio obiettivo finale, quindi lavorare per questo con Honda e il Team HRC è fantastico. Sono emozionato e non vedo l'ora che arrivi la stagione 2021''.

UFFICIALI TUTTI ANNUNCIATI Con questo annuncio si completa la line-up delle cinque squadre ufficiali del WSBK 2021. Mercoledì era stata la Ducati a comunicare la promozione di Michael Ruben Rinaldi al posto di Chaz Davies, mentre a inizio settimana la Yamaha aveva comunicato la sostituzione di Michael van der Mark con Andrea Locatelli.