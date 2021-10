WorldSBK 2021

REDDING POWER Scott Redding si toglie lo sfizio di vincere Gara-2 in Argentina, staccando i due duellanti per il titolo e prendendosi la 12° vittoria in Superbike, ma è una magra consolazione visto che il suo distacco da Razgatlioglu in classifica è salito - dopo le tre gare di San Juan El Villicum - a 66 punti e dunque, per il titolo, non c'è più niente da fare. Finisce invece in sostanziale parità questa domenica di gare tra il turco della Yamaha, sempre più leader della classifica iridata, e il sette volte iridato Jonathan Rea con la Kawasaki. Se nella Superpole Race il turco ha avuto la meglio allo sprint per appena 46 millesimi sul britannico Redding, guadagnando altri 5 punti in classifica su Rea (terzo), nella gara lunga del pomeriggio, dietro a Redding si è piazzato Rea, precedendo proprio il rivale dopo un bellissimo duello, e riconquistando 4 dei 5 punti persi. A questo punto nel mondiale la situazione in classifica è Razgatlioglu 531, Rea 501 e Redding 465, e tutto si deciderà a Mandalika, in Indonesia, nel weekend del 19-21 novembre, tra i primi due.

BRAVI GLI AZZURRI Ma è stato un weekend molto positivo anche per i piloti italiani, che si candidano il prossimo anno a giocare tutti un ruolo da protagonista. Nella gara lunga Axel Bassani ha raccolto un consistente quarto posto superando allo sprint il compagno di marca Michael Ruben Rinaldi. Non lontano dai due ducatisti è arrivato anche Andrea Locatelli con la Yamaha, preceduto dalla BMW di Van der Mark. Nella Superpole Race, Axel Bassani aveva già conquistato la quarta piazza, stavolta davanti a Van der Mark e Locatelli, mentre Rinaldi era finito ottavo dietro anche a Garrett Gerloff. Nella classifica iridata la lotta per la quarta piazza sembra essere ormai una questione tutta italiana, con Rinaldi che inizierà l'ultimo weekend dell'anno con un vantaggio di 8 punti su Locatelli. Risale in nona piazza Bassani, che ha nel mirino il settimo posto finale occupato al momento da Lowes e Gerloff, entrambi 14 punti più avanti del rookie italiano.

Risultati Gara-2 - Round Superbike San Juan

Risultati Superpole Race - Round Superbike San Juan

Pubblicato da Simone Valtieri, 17/10/2021