WorldSBK 2021

Razgatlioglu spegne 25 candeline e si regala la vittoria in Gara-1 a San Juan! Rea non può nulla e scivola a -29. Bravo Rinaldi, terzo

IL GIORNO PERFETTO Una giornata indimenticabile questo sabato argentino per Toprak Razgatlioglu. Il turco, nel giorno del suo venticinquesimo compleanno, ha conquistato il suo podio numero 50 in Superbike, ma - soprattutto - ha sconfitto nettamente un Jonathan Rea vestito di tutto punto con la meravigliosa colorazione vintage della sua Kawasaki numero 1, rifilandogli 5 secondi e allungando di altri 5 punti in classifica. Dopo la giornata di oggi, infatti, il turco della Yamaha guida di 29 punti sul campione del mondo, mentre si stacca definitivamente Scott Redding, che partiva in pole e che ha salutato il gruppo con una caduta in curva-1 subito dopo il via, ripartendo e terminando infine nono.

BRAVO RINALDI! Non c'è stata storia in Gara-1, con Toprak che è scattato bene e ha subito preso il largo, guadagnando giro dopo giro e completando la sua cavalcata trionfale in solitario sotto alla bandiera a scacchi. Jonathan Rea non ha potuto fare altro che seguirlo e prendersi il secondo posto, affermando dopo il traguardo di non avere nulla da recriminare. Sul podio è salita la Ducati di Michael Ruben Rinaldi (Al decimo podio in carriera) davanti a un altro che vestiva una livrea speciale rossa e nera (ispirata a Top Gun), per celebrare i 125 anni della Kawasaki, ossia Alex Lowes, che l'ha spuntata dopo una lunga battaglia con il bravo Axel Bassani, quinto con la sua Ducati. Ottavo l'altro italiano Andrea Locatelli, dietro anche alla BMW di Van der Mark e alla Yamaha di Gerloff. Chiude la top ten, dietro a Redding, Leon Haslam con la Honda. A punti finisce anche Samuele Cavalieri, 14° con la Ducati del team Barni Racing.

VEDI ANCHE

Risultati Gara-1 - Round Superbike San Juan

Risultati Superpole - Round Superbike San Juan

Risultati FP3 - Round Superbike San Juan

Pubblicato da Simone Valtieri, 16/10/2021