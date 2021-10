WorldSBK 2021

ROUND SAN JUAN IN TV La Superbike arriva al penultimo appuntamento dell'anno con la classifica ancora aperta e un campionato in bilico soprattutto tra due contendenti: Toprak Razgatlioglu e Jonathan Rea. A Portimao i due si sono alternati sul tetto del podio, cadendo e vincendo, e il weekend è finito in sostanziale pareggio, ma il britannico se vuole restare campione del mondo dovrà recuperare al turco ben 24 punti. Fortunatamente per lui ne sono in palio altri 124 da qui alla fine dell'anno, fatto che tiene in gioco per il mondiale anche Scott Redding, distante 54 punti dalla vetta. Il pilota della Ducati non deve fare calcoli: deve puntare a vincere per sparigliare le carte, magando approfittando del duello stellare che va avanti da settimane, aspirando a essere il proverbiale terzo che gode tra i due litiganti. Ma sono tanti altri i motivi di interesse: la lotta per il quarto posto è tutta azzurra tra Michael Ruben Rinaldi (Ducati) e Andrea Locatelli (Yamaha), attualmente a pari punti, insidiati da un nugolo di piloti che va da Lowes a Sykes, passando per Gerloff, Bautista e per il bravissimo rookie Axel Bassani. Il weekend argentino è, però, stato preceduto da molte polemiche per via delle difficoltà dei team a raggiungere l'autodromo e degli ingenti costi.

Per non perdervi neanche un minuto di quello che accadrà nel dodicesimo e penultimo weekend dell'anno della Superbike trovate qui sotto tutti gli orari per seguire le due ruote, dalle libere del venerdì alle gare di sabato e domenica. L'appuntamento argentino sarà trasmesso in diretta su SkySport MotoGP HD e in diretta in chiaro sul digitale terrestre su TV8. Occhio agli orari, perché si corre nella serata italiana!

COME SEGUIRE LA SUPERBIKE IN DIRETTA E IN CHIARO? GLI ORARI TV SU SKY SPORT MOTOGP HD e TV8

Venerdì 1 ottobre

15:30 - WorldSBK FP1 (SKY)

20:00 - WorldSBK FP2 (SKY) Sabato 2 ottobre

15:00 - WorldSBK FP3

17:00 - WorldSBK Superpole (SKY)

20:00 - WorldSBK Gara 1 (SKY, TV8) Domenica 3 ottobre

15:00 - WorldSBK Warm Up

19:00 - WorldSBK Superpole Race (SKY, differita TV8 alle 19.00)*

20:00 - WorldSBK Gara 2 (SKY, TV8)

Pubblicato da Simone Valtieri, 12/10/2021