WORLDSBK 2021

TOPRAK ALLO SCADERE Con un giro record effettuato a tempo ormai scaduto, Toprak Razgatlioglu ha conquistato la Superpole della WSBK a Portimao. Il turco ha beffato il rivale Jonathan Rea e conquistato la terza partenza al palo consecutiva. Il britannico si consola con l'undicesima prima fila consecutiva e il Tissot Superpole Award. La prima fila è completata dalla Honda di Leon Haslam. La sessione ha evidenziato un notevole equilibrio tra i Costruttori, con cinque moto diverse ai primi cinque posti. In seconda fila troviamo infatti la Ducati di Scott Redding, la BMW di Michael van der Mark e poi la seconda Honda di Alvaro Bautista. Assente la seconda Kawasaki di Alex Lowes, ritiratosi dal weekend portoghesi per il protrarsi dei problemi fisici legati alla caduta di Barcellona, in terza fila troviamo le Yamaha di Andrea Locatelli e Garrett Gerloff, mentre nono è Loris Baz che ha preceduto la Ducati ufficiale di Michael Ruben Rinaldi. Gara-1 è in programma alle 15 ora italiana.

Pubblicato da Luca Manacorda, 02/10/2021