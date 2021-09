Nel weekend del 3 ottobre la Superbike approda in Portogallo a Portimao: gli orari TV Sky e TV8 per non perdere nulla del 11° round WorldSBK 2021

ROUND ESTORIL IN TV La Superbike riparte dopo il tragico weekend andaluso dove nella classe Supersport 300 ha perso la vita il giovanissimo Dean Berta Vinales, e lo fa da Portimao, con la chiusura del trittico iberico scattato con Barcellona e proseguito a Jerez. La sfida iridata tra Toprak Razgatlioglu e Jonathan Rea si sposta, dunque, in Portogallo, sul tracciato più storico della nazione lusitana. Il turco della Yamaha, grazie alla doppietta di domenica scorsa a Jerez de la Frontera, ha staccato in classifica di 20 punti il sette volte iridato della Kawasaki, a cui restano ora tre appuntamenti per recuperare e confermarsi campione. Il terzo incomodo nella lotta, Scott Redding, sembra essere fuori dai giochi, e correrà libero dai pensieri per provare a portare a casa il successo nelle sue ultime esperienze in Ducati prima del passaggio alla BMW. Occhio anche alla pattuglia italiana, sempre più competitiva, con lo yamahista Andrea Locatelli e il ducatista Michael Ruben Rinaldi che si stanno giocando il quarto posto in classifica, e con il sempre più sorprendente Axel Bassani in sella alla Ducati. Gli altri outsider per la vittoria? In crescita c'è Alvaro Bautista, alle ultime esperienze in Honda, mentre sono un po' in calo le quotazioni di Alex Lowes (Kawasaki).

Per non perdervi neanche un minuto di quello che accadrà nell'undicesimo weekend dell'anno della Superbike trovate qui sotto tutti gli orari per seguire le due ruote, dalle libere del venerdì alle gare di sabato e domenica. L'appuntamento spagnolo sarà trasmesso in diretta su SkySport MotoGP HD e in diretta in chiaro sul digitale terrestre su TV8.

COME SEGUIRE LA SUPERBIKE IN DIRETTA E IN CHIARO? GLI ORARI TV SU SKY SPORT MOTOGP HD e TV8

Venerdì 1 ottobre

11:30 - WorldSBK FP1 (SKY)

16:00 - WorldSBK FP2 (SKY) Sabato 2 ottobre

10:00 - WorldSBK FP3

12:10 - WorldSBK Superpole (SKY)

15:00 - WorldSBK Gara 1 (SKY, TV8) Domenica 3 ottobre

10:00 - WorldSBK Warm Up

12:00 - WorldSBK Superpole Race (SKY, differita TV8 alle 14.00)*

15:00 - WorldSBK Gara 2 (SKY, TV8)

Pubblicato da Simone Valtieri, 27/09/2021