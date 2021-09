WorldSBK 2021

TOPRAK ALLUNGA Tra polemiche e tristezza, entrambe derivate dalla tragica scomparsa di Dean Berta Vinales ieri nella classe Supersport, il weekend delle derivate di serie è continuato oggi a Jerez, con la bellissima vittoria di Toprak Razgatlioglu, che resiste al tentativo di fuga di Jonathan Rea e lo sopravanza a sette giri dalla bandiera a scacchi. Sul podio sale anche Scott Redding, che sembra però ormai avulso dal discorso iridato. Buon quarto posto di Andrea Locatelli in gara-1 mentre cade nei primi giri Michael Ruben Rinaldi.

GARA-1 Al via Toprak Razgatlioglu è partito bene mantenenedo la prima posizione, con Jonathan Rea e Michael Ruben Rinaldi a braccare il turco subito da vicino. Rea, però, si prende la testa già nel corso del primo giro, mentre Rinaldi sbaglia e viene superato da Locatelli e, poco dopo, da Redding. Nei primi giri il britannico della Kawasaki non riesce a scrollarsi di dosso la compagnia del turco della Yamaha, mentre la top 5 resta cristallizzata con Locatelli, Redding e Rinaldi fino al quinto giro, quando l'italiano della Ducati si stende nel cambio di direzione di curva 3. Il suo posto viene preso da Bautista, davanti a un gruppetto che inizia a duellare, composto anche da Haslam, Van der Mark, Baz, Bassani e Lowes. Al settimo giro si accende la lotta per il primo posto con Razgatlioglu e Rea che si toccano in staccata, i due rischiano di cadere ma restano in sella, con Locatelli e Redding che però ne approfittano per tornare sotto. Si forma un quartetto al comando trainato da Rea che però, a questo punto, si mette a girare su un ritmo insostenibile per chiunque, sfilacciando il gruppo. Resta incollato con i denti Razgatlioglu però, che a suon di staccate furibonde si riporta sotto al nord irlandese quando mancano 8 giri al termine. A -7 arriva l'attacco deciso con il turco che si riporta in testa e che se ne va, allungando nella classifica iridata da +1 a +6! Sul podio sale Redding, che beffa nel finale Locatelli, mentre nella top ten chiudono Bautista, Baz, Van der Mark, un sempre più bravo Bassani, Lowes e Gerloff.

Risultati Gara-1 - Round Superbike Jerez

Risultati Gara-2 - Round Superbike Jerez

Pubblicato da Simone Valtieri, 26/09/2021