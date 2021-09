Nel weekend del 26 settembre la Superbike approda in Spagna a Jerez de la Frontera: gli orari TV Sky e TV8 per non perdere nulla del 10° round WorldSBK 2021

ROUND JEREZ IN TV L'entusiasmante campionato Superbike 2021 si sposta dalla Catalogna all'Andalucia per il decimo di tredici appuntamenti iridati. La pista che ospiterà il quart'ultimo round iridato è quella di Jerez de la Frontera, e il circo delle derivate di serie vi arriva con due classifiche iridate serratissime. Sono ancora tre i piloti che si stanno giocando il titolo, Toprak Razgatlioglu, Jonathan Rea e Scott Redding, ma sono soprattutto gli alfieri di Yamaha e Kawasaki impegnati in una lotta furibonda, che tra staccate al limite, sportellate, sorpassi e guasti, li ha visti finora divisi di appena un punticino a favore del turco, mentre il britannico della Ducati è distanziato di sessanta punti. Bella anche la lotta per la quarta piazza che vede ancora coinvolti verosimilmente una cinquina di piloti, comandata dagli italiani Michael Ruben Rinaldi (fresco di rinnovo con la Ducati) e Andrea Locatelli (Yamaha), con Alex Lowes (Kawasaki), Garrett Gerloff (Yamaha), Tom Sykes e Michael Van der Mark (BMW), Chaz Davies e Axel Bassani (Ducati), Alvaro Bautista e Leon Haslam (Honda) che cercheranno di salire sul podio a Jerez. Avvincente anche la situazione nel costruttori, con la Yamaha e la Ducati separate, anche qui, da un solo punticino, e la Kawasaki che insegue ad appena 12 lunghezze.

Per non perdervi neanche un minuto di quello che accadrà nel decimo weekend dell'anno della Superbike trovate qui sotto tutti gli orari per seguire le due ruote, dalle libere del venerdì alle gare di sabato e domenica. L'appuntamento spagnolo sarà trasmesso in diretta su SkySport MotoGP HD e in diretta in chiaro sul digitale terrestre su TV8.

COME SEGUIRE LA SUPERBIKE IN DIRETTA E IN CHIARO? GLI ORARI TV SU SKY SPORT MOTOGP HD e TV8

Venerdì 24 settembre

10:30 - WorldSBK FP1 (SKY)

15:00 - WorldSBK FP2 (SKY) Sabato 25 settembre

09:00 - WorldSBK FP3

11:10 - WorldSBK Superpole (SKY)

14:00 - WorldSBK Gara 1 (SKY, TV8) Domenica 26 settembre

09:00 - WorldSBK Warm Up

11:00 - WorldSBK Superpole Race (SKY, differita TV8 alle 13.00)

14:00 - WorldSBK Gara 2 (SKY, TV8)

Pubblicato da Simone Valtieri, 20/09/2021