WorldSBK2021

FP1 - RINALDI TRA I RIVALI PER IL TITOLO Il weekend sul circuito Angel Nieto di Jerez de la Frontera si è aperto con Toprak Razgatlioglu subito in evidenza. Il turco in sella alla Yamaha ha fatto segnare il miglior tempo, tallonato però da Michael Ruben Rinaldi, secondo a soli 86 millesimi. Terza prestazione per Jonathan Rea, staccato di tre decimi. In evidenza al quarto posto Alex Lowes, nonostante i soli sei giri percorsi nella mattinata, mentre si è fermato all'ottavo posto Scott Redding con l'altra Ducati. Da segnalare l'11° tempo di Loris Baz, in pista al posto dell'infortunato Chaz Davies, e il 20° di Eugene Laverty che sostitusice Tom Sykes.

Risultati FP1 - Round Superbike Jerez

Pubblicato da Luca Manacorda, 24/09/2021