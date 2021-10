STAGIONE ENTUSIASMANTE Mancano appena due tappe al termine di una stagione Superbike avvincente, che vede ancora apertissima la lotta per l'iride tra il leader della classifica, Toprak Razgatlioglu su Yamaha, e il campione in carica Jonathan Rea su Kawasaki. 24 punti separano i due contendenti, con Scott Redding (Ducati) più staccato a -54 punti ma, comunque, ancora teoricamente in lotta per l'iride. Questo perché ogni fine settimana è in palio un bottino massimo di 62 punti, che per due fa 124, che sarà assegnato tra Argentina e Indonesia, i due round conclusivi della stagione WorldSBK. Eppure c'è il rischio che lo spettacolare epilogo possa essere mutilato e falsato dai disservizi e dalle difficoltà che sta affrontando in questi giorni il carrozzone della Superbike per spostarsi a San Juan de Villicum.

WorldSBK 2021: Garrett Gerloff e Kohta Nozane, GRT Yamaha

DIFFICOLTÀ PRATICHE... Affrontare due trasferte extra-europee in posti densamente popolati e in un periodo storico come questo generato dalla Pandemia, per un campionato che - proprio per tale motivo - ha avuto a che fare con importanti problemi economici, non è certo una cosa facile. Ancor meno lo diventa se le compagnie aeree continuano a cancellare voli e il Governo sbarra le porte agli stranieri in entrata per arginare la diffusione del Covid-19. Gli aerei partono semivuoti (30% la capienza consentita) con la Dorna - organizzatrice del campionato - che si è dovuta organizzare trovando soluzioni alternative. Molti team si muoveranno da Madrid, altri da Amsterdam e dovranno spezzettare o ridurre l'organico. Di buono c'è che i materiali sono già sul luogo, mentre gli uomini cercheranno di giungere per tempo.

...LOGISTICHE... Il grido d'allarme è stato lanciato da più parti, ma la situazione è resa bene da una serie di post su Twitter scritti da Sol Alvarez, team coordinator di GRT Yamaha per cui corrono Garrett Gerloff e Kohta Nozane. ''Aiuto! - scrive sui social - Stiamo impazzendo per arrivare a San Juan, le nostre prenotazioni sono state cancellate [...], solo ieri siamo riusciti a prenotare altri voli a un prezzo esorbitante ma abbiamo dovuto spostare la data d'arrivo a mercoledì, un giorno più tardi e ora non abbiamo voli charter o di linea da Buenos Aires a San Juan o Mendoza. Le agenzie di viaggio suggeriscono di optare per jet privati. Non è difficile capire che alle difficoltà logistiche vanno ad aggiungersi anche quelle economiche, che hanno un grandissimo impatto per i team privati, soprattutto perché a San Juan hanno alzato i prezzi degli alberghi alle stelle, cosa capitata anche con la MotoGP a Termas. Dopo i voli anche gli hotel si stanno approfittando della situazione [...] ci lasciano per strada. Infine, non possiamo arrivare a San Juan neanche in auto perché non ce n'è una disponibile a noleggio in tutta la provincia''.

Superbike a San Juan de Villicum

... E BUROCRATICHE Infine ci sono i problemi burocratici: ''Oggi abbimo ricevuto una mail dal Consolato Argentino a Roma che richiede un 'Certificato Consolare' per entrare nel paese, e questo documento non era previsto dagli accordi tra organizzatori del campionato e Governo. Il costo aggiuntivo è di 40 euro a persona, senza contare i tamponi PCR, i test antigenici, l'assicurazione di viaggio Covid-19 obbligatoria. Non ne possiamo più, ci stanno dissanguando, a queste condizioni non siamo in grado di continuare la stgione. Siamo sotto stress e ansia intollerabili da oltre una settimana! Vogliamo correre in Argentina, ma non a qualsiasi costo e non in questo modo''. Il post prosegue con altre considerazioni personali della ragazza di nazionalità argentina che si rammarica di tutto ciò e spiega come la Dorna stia comunque cercando di dare una mano. Problemi analoghi li stanno riscontrando tutti i team iscritti, ma se per quelli ufficiali è meno dura affrontarli, per diversi team privati potrebbe saltare la trasferta. La situazione è ingarbugliata e restano ben pochi giorni per risolverla.

Pubblicato da Simone Valtieri, 07/10/2021