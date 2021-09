WorldSBK 2021

LASCIA? NO, TRIPLICA! La tappa argentina della Superbike, saltata lo scorso anno a causa della pandemia di Covid-19, quest'anno si svolgerà regolarmente nelle date previste dal calendario, ossia nel weekend del 15-17 ottobre 2021 sulla pista di San Juan Villicum. Non solo, in aggiunta alla notizia della conferma della tappa sud americana, la prima extra-europea dal 2019 a questa parte, arriva quella della riconferma dell'appuntamento anche per le stagioni 2022 e 2023, un rinnovo triennale per nulla scontato in un'epoca come quella che stiamo vivendo.

CRESCITA SUPERBIKE ''Siamo lieti di poter tornare a correre nella provincia di San Juan - ha affermato il direttore esecutivo Superbike Gregorio Lavilla - dove si respira una grande passione per le corse e per il motociclismo; dopo aver dovuto rimandare l’appuntamento dell’anno scorso volevamo garantire la presenza del WorldSBK in questa zona anche per i prossimi anni. Per il Campionato, i nostri team, i nostri piloti e anche per i nostri partner il Round di Argentina è un’opportunità unica che vogliamo consolidare dato che la presenza di un Round in Sudamerica è strategica per la crescita del WorldSBK''. La Superbike questo fine settimana farà tappa a Barcellona per il nono round stagionale, il proseguimento della bellissima sfida tra il campione del mondo Jonathan Rea su Kawasaki e il leader attuale del mondiale, il turco Toprak Razgatlioglu su Yamaha.