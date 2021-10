WORLDSBK2021

CHI SI RIVEDE Quasi 3.000 giorni e 8 anni dopo la vittoria al Nurburgring del 2013, la BMW torna a vincere nella WSBK grazie a Michael van der Mark. Nella Superpole race di stamattina, l'olandese è stato il più abile a destreggiarsi nelle insidiose condizioni dell'asfalto di Portimao, abbondantemente bagnato dalla pioggia prima del via. Van der Mark ha preceduto le Ducati di Scott Redding e Loris Baz, bravo a chiudere ancora una volta sul podio dopo l'exploit di ieri.

REA ANCORA A TERRA La gara ha visto protagonista nelle prime fasi Jonathan Rea, desideroso di riscatto dopo la violenta caduta in gara-1. Il pilota della Kawasaki aveva preso il comando della gara, ma è poi nuovamente scivolato a 10 giri dal termine e dunque scaterà dal decimo posto nella gara-2 in programma nel pomeriggio. Il suo avversario per il titolo, Toprak Razgatlioglu, è apparso più guardingo, preferendo portare a casa un risultato comunque prezioso nella sfida iridata. Il turco ha chiuso al sesto posto, preceduto da Andrea Locatelli e Alvaro Bautista, aggiungendo così altri 4 punti di vantaggio in classifica generale su Rea, lontano ormai quasi 50 lunghezze. Da segnalare la scivolata di un altro protagonista del weekend di Portimao, Leon Haslam. Il pilota della Honda è caduto mentre lottava per il terzo posto con Baz. Scivolato anche Michael Ruben Rinaldi, portato poi al centro medico per alcuni accertamenti. Gara-2 è in programma alle 15 ora italiana.

Risultati Superpole Race - Round Superbike Portimao

Pubblicato da Luca Manacorda, 03/10/2021