WorldSBK 2021

CI MANCAVA LA TEMPESTA! Un round complicato, fin qui, quello della Superbike in Argentina. Alcuni team hanno dovuto rinunciare a raggiungere la sperduta San Juan El Villicum per i costi eccessivi derivati dalle misure del Governo che hanno ridotto i voli e fatto lievitare le spese. La Dorna e i team si sono fatti in quattro per ovviare ai grossissimi problemi logistici, e ieri sullo stesso volo per l'Argentina si sono ritrovati tanti piloti e team, e - curiosamente - vicini di posto i due contendenti per l'iride Jonathan Rea e Toprak Razgatlioglu.

SABBIA IN PISTA Oggi si scenderà in pista alle 15.30 per le FP1, ma nella giornata di ieri è arrivata un'altra brutta sorpresa: una tempesta di sabbia con raffiche oltre i 60km/h ha sferzato il circuito argentino. I forti venti hanno scoperchiato alcuni capannoni nel paddock e, soprattutto, hanno inondato la pista di sabbia. Gli addetti alla stanno provvedendo a pulire l'asfalto sin dalle prime ore dell'alba, ma il tracciato si pulirà davvero con il passaggio delle moto. I piloti, però, dovranno stare molto attenti, visto che in queste condizioni le incognite sono nascoste in ogni piega. Inoltre è previsto vento forte anche nei prossimi giorni, soprattutto la domenica, il preambolo di un weekend che continua a creare grattacapi a tutto il paddock.

PULIZIE ''DA TOPRAK''! C'è comunque chi ci ha scherzato su, come il leader iridato Razgatlioglu che - come è possibile vedere nel video contenuto all'interno del tweet di Yamaha Racing - è corso incontro alla tempesta munito di spazzolone per pulire la pista! Le avversità non mancano, ma il molare dell truppa Superbike è alto, e non è un dettaglio da poco.

