La Superbike fa tappa a Phillip Island , gli orari TV su Sky, NOW e TV8

Nel weekend del 20 novembre la Superbike fa tappa in Australia a Phillip Island: gli orari TV Sky, NOW e TV8 per non perdere nulla dell'ultimo round WorldSBK 2022

ROUND PHILILP ISLAND IN TV Archiviata al corsa al titolo mondiale piloti, la Superbike deve ancora assegnare i titoli costruttori e team del 2022. La Ducati del neo-campione del mondo Alvaro Bautista è in pole position per archiviarli entrambi, ma avrà bisogno di un ultimo sforzo. Nella classifica per team la squadra ufficiale Aruba.it precede di 100 punti il team Pata Yamaha Brixx. Con 111 punti in palio nelle ultime tre gare, ne basteranno 11 ad Alvaro Bautista e Michael Ruben Rinaldi per riportare questo titolo a Borgo Panigale. Serve uno sforzo altrettanto piccolo alla Ducati per vincere quello costruttori, dove il vantaggio è di 49 punti sulla Yamaha e quelli in palio sono 62 e possono essere portati anche dai piloti clienti come Axel Bassani, miglior indipendente dell'anno e ancora in lizza per la top 5 iridata. A proposito di classifica piloti, Razgatlioglu (Yamaha) ha 27 punti di margine su Jonathan Rea (Kawasaki) ed è vicino a raggiungere il lusinghiero risultato di diventare vice-campione alle spalle di Bautista.

Per non perdervi neanche un minuto di quello che accadrà nel dodicesimo e ultimo weekend dell'anno della Superbike, trovate qui sotto tutti gli orari per seguire le due ruote, dalle libere del venerdì alle gare di sabato e domenica. L'appuntamento asiatico sarà trasmesso in diretta su SkySport MotoGP HD e sul servizio streaming NOW, e in chiaro (Gara 1 e Gara 2 in diretta, Superpole Race in differita sul digitale terrestre su TV8).

La sfida spaziale tra Rea (Kawasaki), Razgatlioglu (Yamaha) e Bautista (Ducati)

COME SEGUIRE LA SUPERBIKE IN DIRETTA E IN CHIARO? GLI ORARI TV SU SKY SPORT MOTOGP HD, NOW e TV8

Venerdì 18 novembre

1:30 - WorldSBK FP1 (SKY, NOW)

6:00 - WorldSBK FP2 (SKY, NOW) Sabato 19 novembre

0:50 - WorldSBK FP3

3:10 - WorldSBK Superpole (SKY, NOW)

6:00 - WorldSBK Gara 1 (SKY, NOW, differita TV8 alle 6.30) Domenica 20 novembre

0:30 - WorldSBK Warm Up

3:00 - WorldSBK Superpole Race (SKY, NOW, differita TV8 alle 5.30)

6:00 - WorldSBK Gara 2 (SKY, NOW, differita TV8 alle 6.30)

Pubblicato da Simone Valtieri, 15/11/2022