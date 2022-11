WorldSBK Mandalika 2022, è l'anno della Ducati, Bautista campione del mondo Superbike!

FESTA ROSSA Alla fine Alvaro Bautista ce l'ha fatta, è campione del mondo della classe Superbike! Una rincorsa partita da lontano, da quando tre anni fa iniziò il mondiale dominando ma non riuscendo a scrollarsi di dosso un Jonathan Rea che nella seconda parte della stagione è stato più concreto. Da lì l'addio alla rossa, o meglio, l'arrivederci, visto che dopo due anni di purgatorio in Honda lo spagnolo è tornato in sella alla sua Panigalve V4 R più sereno, forte e maturo, collezionando punti e successi fino a Gara-2 di oggi del Round di Mandalika, in cui gli è bastato il secondo posto per conquistare quell'alloro tanto agognato! Dopo aver tagliato il traguardo di una gara terminata al secondo posto, dietro al turco Toprak Razgatlioglu, Bautista ha potuto festeggiare, in pista i suoi uomini gli hanno portato una tuta tutta d'oro che lui si è messo tornando in sella a una moto che porta, stavolta, in bella evidenza sul cupolino il numero 1 di campione del mondo!

TRIPLETTA DI TOPRAK! Il turco Razgatlioglu non è più il campione del mondo in carica, ma il pilota della Yamaha esce a testa altissima dalla tappa indonesiana, con una tripletta perentoria che gli vale il 32° successo in carriera in Superbike (il 30° con la moto giapponese, di cui è diventato il pilota più vincente della storia tra le derivate di serie). Nella Superpole Race del mattino Toprak aveva rimandato ancora il successo di Bautista, chiudendo al primo posto davanti alla Kawasaki di Rea e al compagno Locatelli, con l'iberico quarto. In gara 2, però, a questo punto sarebbe servito un semplice podio a Bautista, ed è arrivato al termine di una prestazione consistente, nel quale il piccolo-grande pilota della Ducati si è anche tolto la soddisfazione di battere Rea e chiudere poco lontano da Razgatlioglu. Ai piedi del podio gli italiani Locatelli (Yamaha) e Bassani (Ducati), con Redding, Vierge, Gerloff, Lowes e Rinaldi a chiudere la top ten. Nella classifica iridata Bautista è ora irraggiungibile, grazie a un +66 sul turco che settimana prossima a Phillip Island potrà fare al massimo 62 punti, il sogno rosso è diventato realtà.

Risultati Superpole Race Superbike Round Mandalika

Risultati Superpole Race Superbike Round Mandalika





Risultati Gara-2 Superbike Round Mandalika

Risultati Gara-2 Superbike Round Mandalika





Pubblicato da Simone Valtieri, 13/11/2022