La Superbike fa tappa a Mandalika, gli orari TV su Sky, NOW e TV8

Nel weekend del 13 novembre la Superbike fa tappa in Indonesia a Mandalika: gli orari TV Sky, NOW e TV8 per non perdere nulla del penultimo round WorldSBK 2022

ROUND MANDALIKA IN TV Archiviato il mondiale MotoGP, l'attenzione degli appassionati delle due ruote si sposta tutto su quello Superbike, con Alvaro Bautista che in Indonesia avrà a disposizione questo fine settimana il primo match point iridato ai danni del campione del mondo in carica, Toprak Razgatlioglu (Yamaha), e del sei volte iridato Jonathan Rea (Kawasaki). Al ducatista serve non perdere più di 20 punti nell'arco di tutto il weekend dal turco della Yamaha per chiudere i conti già a Mandalika. Lo spagnolo può mandare in archivio la stagione più vincente di sempre per la Ducati, che dopo aver fatto tripletta in MotoGP è vicinissima alla tripletta di titoli (Costruttori, team e, soprattutto, piloti) anche nel mondiale delle derivate di serie. Un ulteriore motivo di interesse saranno i festeggiamenti per la 900° gara Superbike della storia, ossia Gara-1 in Indonesia (Superpole Race e Gara-2 porteranno il conteggio a 902).

Per non perdervi neanche un minuto di quello che accadrà nell'undicesimo e penultimo weekend dell'anno della Superbike, trovate qui sotto tutti gli orari per seguire le due ruote, dalle libere del venerdì alle gare di sabato e domenica. L'appuntamento asiatico sarà trasmesso in diretta su SkySport MotoGP HD e sul servizio streaming NOW, e in chiaro (Gara 1 e Gara 2 in diretta, Superpole Race in differita sul digitale terrestre su TV8).

La sfida spaziale tra Rea (Kawasaki), Razgatlioglu (Yamaha) e Bautista (Ducati)

COME SEGUIRE LA SUPERBIKE IN DIRETTA E IN CHIARO? GLI ORARI TV SU SKY SPORT MOTOGP HD, NOW e TV8

Venerdì 11 novembre

3:00 - WorldSBK FP1

6:00 - WorldSBK FP2 Sabato 22 ottobre

1:30 - WorldSBK FP3

3:40 - WorldSBK Superpole (SKY, NOW)

6:30 - WorldSBK Gara 1 (SKY, NOW, TV8) Domenica 23 ottobre

1:30 - WorldSBK Warm Up

3:30 - WorldSBK Superpole Race (SKY, NOW, differita TV8 alle 6.00)

6:30 - WorldSBK Gara 2 (SKY, NOW, TV8)

Pubblicato da Simone Valtieri, 09/11/2022