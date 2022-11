WorldSBK Mandalika 2022, Razgatlioglu domina Gara-1 e rimanda la festa Ducati

🏁FINAL RESULTS from #WorldSBK FP3📊@toprak_tr54 sets a new lap record of 1'32.294 to go P1️⃣ from teammate Andrea Locatelli P2️⃣ and title rival @19Bautista P3️⃣⏱



Practice is over now - next up is Superpole, 10:40 Local Time (GMT +8) 😎🚀#IDNWorldSBK 🇮🇩 pic.twitter.com/XHx9DOBM96