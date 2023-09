SBK Portimao 2023. Rea in superpole, Razgatlioglu e Bautista in seconda fila

Rea si prende la 43° superpole in carriera davanti a Lowes e Locateli, che però scatterà ultimo in gara-1 per una penalità. La lotta iridata in seconda fila

La sfida iridata tra Alvaro Bautista e Toprak Razgatlioglu nell'undicesima e penultima tappa del Mondiale Superbike si sposta in seconda fila, con due controprestazioni dei protagonisti iridati. La pole position se la prende Jonathan Rea con la Kawasaki, davanti al compagno di squadra Alex Lowes (caduto nelle battute finali) e ad Andrea Locatelli, con la Yamaha. L'italiano però scatterà ultimo in gara-1 per aver infranto la velocità massima in corsia dei box, e allora dalla seconda fila Razgatlioglu ringrazia , ma solo per la prova di questo pomeriggio. E ringrazia anche Bautista, che era titolare del settimo tempo prima che a Gardner e Rinaldi venissero cancellati i loro per bandiere gialle, e che Locatelli venisse penalizzato. Quarta casella per lui davanti alla Honda di Iker Lecuona e alla BMW di Michael Van der Mark. Terza fila con Danilo Petrucci (Ducati), Remy Gardner (Yamaha) e Philipp Oettl (Ducati), poi in quarta le due BMW di Scott Redding e Garrett Gerloff, e la Ducati di Michael Ruben Rinaldi. Il futuro pilota Kawasaki, Axel Bassani, è invece titolare solamente del 15° tempo.

Lap times cancelled for Remy Gardner and Michael Ruben Rinaldi ⚠️ @toprak_tr54 and @19Bautista end up on second row ⏱ #PRTWorldSBK 🇵🇹 pic.twitter.com/C2cIGoJ5kp — WorldSBK (@WorldSBK) September 30, 2023

