La Superbike fa tappa a Portimao, gli orari TV su Sky, NOW e TV8

ROUND PORTOGALLO IN TV Alvaro Bautista, il campione del mondo in carica della Superbike, sbaglia e ripara nel round di Aragon, cadendo in gara-1 quando è al comando e mettendoci una pezza vincendo poi superpole race e gara-2. Toprak Razgatlioglu, con costanza e tre secondi posti, gli ha rosicchiato 10 punti e ora si presenta al penultimo appuntamento dell'anno con 47 da recuperare sul ducatista, giocandosi le sue ultime chance iridate. Sarà questo il tema principale del weekend portoghese, dove potrebbe essere assegnato il titolo mondiale piloti 2023, ma anche quello costruttori. Per il titolo team, invece, è più probabile che si dovrà

Per non perdervi neanche un minuto di quello che accadrà nell'undicesimo e penultimo weekend del'anno della Superbike sul Circuito do Algarve, trovate qui sotto tutti gli orari per seguire le due ruote dal venerdì alla domenica. L'appuntamento lusitano andrà in onda in diretta su SkySport Arena e sul servizio streaming NOW, e in chiaro (Superpole, Gara 1 e Gara 2) in differita sul digitale terrestre su TV8.

VEDI ANCHE

Venerdì 29 settembre

10.45 - WorldSSP300 FP1

11:30 - WORLDSBK FP1 (SKY, NOW)

12:25 - WorldSSP FP1

15:15 - WorldSSP300 FP2

16:00 - WORLDSBK FP2 (SKY, NOW)

17:00 - World SSP FP2

Sabato 30 settembre

10:00 - WORLDSBK FP3

10.45 - WorldSSP300 Superpole (SKY, NOW)

11:25 - WorldSSP Superpole (SKY, NOW)

12:10 - WORLDSBK SUPERPOLE (SKY, NOW)

13.40 - WorldSSP 300 Gara 1 (SKY, NOW)

15:00 - WORLDSBK GARA 1 (SKY, NOW, TV8)

16:15 - WorldSSP Gara 1 (SKY, NOW)

Domenica 1 ottobre

10:00 - WORLDSBK WARM UP

10:25 - WorldSSP Warm Up

10:50 - WorldSSP300 Warm Up

12:00 - WORLDSBK SUPERPOLE RACE (SKY, NOW, differita TV8 alle 14.00)

13.30 - WorldSSP Gara 2 (SKY, NOW)

15:00 - WORLDSBK GARA 2 (SKY, NOW, TV8)

16:15 - WorldSSP300 Gara 2 (SKY, NOW)