SBK Aragon 2023. Rea superpole davanti a Bautista! Petrucci nella ghiaia: ultimo

Rea straccia il record della pista di Aragon e scatterà in superpole davanti a Bautista e Razgatlioglu. Tanto da recriminare per Petrucci, caduto e ultimo

La superpole della decima tappa del Mondiale Superbike al Motorland Aragon se la prende uno specialista del tracciato spagnolo, Jonathan Rea, che demolisce il vecchio record della pista diventando il primo uomo sotto ai 108 secondi ad Aragon su una Superbike. Il pilota della Kawasaki ha fermato i cronometri sul tempo di 1:47.973. In prima fila con lui scattano i soliti compagni d'avventura, quelli che si stanno giocando l'iride: Alvaro Bautista (Ducati), staccato di 3 decimi abbondanti, e Toprak Razgatlioglu (Yamaha), distante oltre mezzo secondo. Seconda fila per la Yamaha di Andrea Locatelli, la Ducati di Michael Ruben Rinaldi e la Honda di Iker Lecuona, mentre sembra aver risolto i suoi problemi Axel Bassani, che si prende la settima casella davanti all'altro ducatista Oettl e alla Yamaha di Gardner. In difficoltà le BWM con Gerloff e Baz, 10° e 11°, Redding e Van der Mark, 13° e 14°. Tanto da recriminare, infine, per Danilo Petrucci, caduto nelle fasi iniziali della sessione e costretto a partire dall'ultima fila questo pomeriggio, lui che aveva fatto il miglior tempo nelle FP3 e che sembrava essere uno dei candidati forti per il podio.

A crash for @Petrux9 who loses the front at Turn 8 💥 #AragonWorldSBK pic.twitter.com/iNf3cBWziv — WorldSBK (@WorldSBK) September 23, 2023

Risultati Gara-1 Superbike Round Aragon

In arrivo dopo le 14.30

VEDI ANCHE

Risultati Superpole Superbike Round Aragon

Risultati Prove Libere 3 Superbike Round Aragon

Pubblicato da Simone Valtieri, 23/09/2023