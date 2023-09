SBK Aragon 2023. Bautista subito in palla nel venerdì di libere. Che bravo Petrucci!

È scattata oggi la decima tappa del Mondiale Superbike sulla pista del Motorland Aragon, vicino ad Alcaniz. I primi fuochi del mattino sono arrivati per mano di Jonathan Rea in sella alla Kawasaki che tra qualche GP diventerà la sua ex moto. Il pilota nord irlandese ha fermato i cronometri sull'1.50:309, beffando di qualche centesimo la Honda di Iker Lecuona e per tre decimi la Ducati di Danilo Petrucci. Ma come i riferimenti cronometrici stessi suggeriscono, la pista era sporca e dunque i risultati cronometrici lasciano un po' il tempo che trovano. Ad ogni modo, nella top ten hanno scritto il proprio nome Garrett Gerloff (BMW), Michael Ruben Rinaldi (Ducati), Xavi Vierge (Honda), Toprak Razgatlioglu (Yamaha), Alvaro Bautista (Ducati), Andrea Locatelli (Yamaha) e Philipp Oettl (Ducati).

VOCE GROSSA BAUTISTA Al pomeriggio, invece, si è fatto invece maggiormente sul serio e sono stati quattro i piloti a scendere sotto al muro dei 110 secondi. Il migliore di tutti è stato il campione del mondo Bautista, che ha rifilato poco meno di un decimo al compagno del team Aruba.it Racing, Rinaldi, e poco meno di due al sempre presente Petrucci. Rea è scivolato in quarta piazza a 3 decimi dallo spagnolo, mentre ancora una volta ha chiuso in top ten Lecuona, nonostante una scivolata con la sua Honda in chiusura di sessione. Buono il sesto posto di Gerloff, meno buono il settimo di Razgatliglu che sembra ancora intento a cercare la giusta quadra in sella alla sua Yamaha. Nella top ten chiudono anche Aegerter, Locatelli e Vierge. Lontano e apparso in difficoltà Axel Bassani, solo 19° e alle spalle di tanti altri piloti indipendenti tra cui Gardner (12°), Baldassarri (17°) e Rabat (18°).

VEDI ANCHE

Risultati Prove Libere 1 Superbike Round Aragon

Risultati Prove Libere 2 Superbike Round Aragon

Pubblicato da Simone Valtieri, 22/09/2023