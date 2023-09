SBK Aragon 2023: Bautista mette le cose a posto, doppietta e allungo su Razgatlioglu

Nella Superpole Race del mattino del Round di Aragon della Superbike, sono stati Rea, Bautista e Razgatlioglu (e chi altriment?) ad animare la gara con uno splendido ''triello''. Il nord irlandese della Kawasaki parte forte, ma lo spagnolo della Ducati e il turco della Yamaha gli restano attaccati per tutta la gara. La bagarre si scatena soprattutto all'ultimo giro, con l'iberico che passa entrambi, il primo in staccata alla prima curva, il secondo all'esterno dell'ultima e così aggiunge 5 punti ai 37 che già aveva di margine su Razgatlioglu in classifica, portando il margine prima di gara-2 a 42 punti. Fallisce per poco l'aggancio alla top 10 per Petrucci, che rimonta dall'ultima alla 12° piazza e che sarà costretto a partire dal fondo anche in Gara-2, un peccato gigante viste le potenzialità mostrate dal Petrux per tutto il weekend, un singolo errore nella superpole è stato pagato caro. In top ten terminano Locatelli, Rinaldi, Lecuona, Vierge, Oettl, Gerloff e Gardner, con Redding e Petrucci in scia.

GARA-2 Alvaro Bautista trionfa anche nella gara pomeridiana, quella che assegna i punti pesanti, e così aggiunge altri 5 punti a quelli persi ieri, limitando i danni in un weekend che era iniziato malissimo. Al via è scattato fortissimo Locatelli, che si è anche fatto vedere davanti ai big-three all'inizio del secondo giro, poi però Bautista lo ha passato ed è riuscito ad andarsene, con il Loca che ha tenuto dietro molto a lungo il compagno di squadra Razgatlioglu, non agevolando di sicuro la sua rincorsa iridata. Alle loro spalle Rinaldi si è sbarazzato di Rea nella seconda parte di gara ed è tornato sotto agli yamahisti, ma a 3 giri dalla fine è esploso il motore di Locatelli che ha lasciato al compagno e Rinaldi il podio. Nella top ten hanno chiuso anche Rea, Bassani, Lecuona, Oettl, Vierge, Gardner e Gerloff, con Van der Mark, Aegerter, Baz, Redding e Marino a punti. Per Bautista sono 53 vittorie con la Ducati in Superbike, una in più di Troy Bayliss, raggiunto e superato nel giro di poche ore. Niente da fare, infine, per Petrucci, che stava recuperando come di consueto ma che è stato lasciato a piedi dal motore della sua Ducati nella prima parte di gara, quando era già sulla soglia della top ten.

