La Superbike fa tappa ad Aragon, gli orari TV su Sky, NOW e TV8

ROUND ARAGONA IN TV La Superbike approda in Aragona per la terz'ultima tappa del Mondiale 2023. Al Motorland Aragon, nei pressi di Alcaniz, potrebbe decidersi una grossa fetta del titolo mondiale 2023, quantomeno quello piloti, visto che Alvaro Bautista si presenta nella sua Spagna con una vantaggio di 57 punti sul turco Toprak Razgatlioglu, quando mancano solo tre tappe e 186 punti da assegnare tra Aragon, Portimao e Jerez. Per la terza piazza del podio iridato lottano Jonathan Rea (Kawasaki) e Andrea Locatelli (Yamaha), con Axel Bassani e Danilo Petrucci che oltre a giocarsi la quinta piazza, si contendono anche il titolo di best independent rider. Ducati, invece, potrebbe già qui conquistare il titolo del mondo costruttori, mentre tra i team il Ducati Aruba.it deve recuperare 32 punti sul Pata Yamaha Racing.

Per non perdervi neanche un minuto di quello che accadrà nel decimo weekend del'anno della Superbike sulla pista del Motorland Aragon, trovate qui sotto tutti gli orari per seguire le due ruote dal venerdì alla domenica. L'appuntamento iberico andrà in onda in diretta su SkySport Arena e sul servizio streaming NOW, e in chiaro (Superpole, Gara 1 e Gara 2) in differita sul digitale terrestre su TV8.

WorldSBK 2022 Aragona: Alvaro Bautista (Ducati) vince gara-2

Venerdì 22 settembre

09.45 - WorldSSP300 FP1

10:30 - WORLDSBK FP1 (SKY, NOW)

11:25 - WorldSSP FP1

14:15 - WorldSSP300 FP2

15:00 - WORLDSBK FP2 (SKY, NOW)

16:00 - World SSP FP2

Sabato 23 settembre

09:00 - WORLDSBK FP3

09.45 - WorldSSP300 Superpole (SKY, NOW)

10:25 - WorldSSP Superpole (SKY, NOW)

11:10 - WORLDSBK SUPERPOLE (SKY, NOW)

12.40 - WorldSSP 300 Gara 1 (SKY, NOW)

14:00 - WORLDSBK GARA 1 (SKY, NOW, differita TV8 17.00)

15:15 - WorldSSP Gara 1 (SKY, NOW)

Domenica 24 settembre

09:00 - WORLDSBK WARM UP

09:25 - WorldSSP Warm Up

09:50 - WorldSSP300 Warm Up

11:00 - WORLDSBK SUPERPOLE RACE (SKY, NOW, differita TV8 alle 16.15)

12.30 - WorldSSP Gara 2 (SKY, NOW)

14:00 - WORLDSBK GARA 2 (SKY, NOW, differita TV8 17.00)

15:15 - WorldSSP300 Gara 2 (SKY, NOW)