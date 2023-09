SBK Portimao 2023. Bautista guida nel venerdì lusitano. Bene Rinaldi

È scattata oggi la undicesima e penultima tappa del Mondiale Superbike sul Circuito do Algarve a Portimao. Tra i saliscendi della pista lusitana si è trovato subito a suo agio Garrett Gerloff che con la sua BMW ha stabilito il miglior tempo delle prove libere 1 in 1:40.763. Alle spalle dell'americano - che ha usato peraltro una gomma nuova al termine della sessione - si sono piazzati i tre big della categoria in quest'ordine: Alvaro Bautista, Jonathan Rea e Toprak Razgatlioglu, con lo spagnolo della Ducati che ha un solo obiettivo questo weekend: mettersi dietro il turco e conquistare il suo secondo titolo mondiale consecutivo in sella alla Panigale V4-R. Buona anche la prova dei due italiani della Ducati, Michael Ruben Rinaldi e Danilo Petrucci, in 6° e 7° posizione distanziati tra loro di 15 millesimi. Chiudono la top ten Iker Lecuona (Honda), Scott Redding (BMW), Andrea Locatelli (Yamaha) e Philipp Oettl (Ducati). Non carbura, invece, Axel Bassani, che è solo 16° nel giorno in cui annuncia ufficialmente il suo addio al team Motocorsa al termine della stagione.

Sparks fly from @GardnerRemy's dragging exhaust before he stopped and went back to box 💥 #PRTWorldSBK 🇵🇹 pic.twitter.com/F72n5ezSSY — WorldSBK (@WorldSBK) September 29, 2023

BAUTISTA SPADRONEGGIA Al pomeriggio fa la voce grossa Bautista, che a metà sessione imprime un ritmo irresistibile per chiunque migliorando più volte il suo crono fino al 1:40.476 finale che gli garantisce il migliore tempo di giornata e una buona base di partenza per il prosieguo del weekend. Alle sue spalle, con un gran bel giro nel finale, si è classificato il compagno del team Aruba.it Ducati (ancora per due weekend), Rinaldi, che si + fermato a 3 decimi abbondanti dal compagno. Bisogna di altri due decimi e passa, invece, per trovare la Kawasaki di Rea e la Yamaha di Remy Gardner. Buona sessione anche per Michael Van der Mark che con la sua BMW si è preso la top 5, privandone un ottimo Danilo Petrucci, che cerca a Portimao il riscatto dopo lo sfortunatissimo weekend di Aragon, dove ha raccolto poco rispetto al potenziale mostrato in pista. Ed è solo ottavo, invece, Toprak Razgatlioglu, beffato anche dal compagno di squadra Locatelli, settimo. Ciò nonostante il turco non si scompone, anzi, si scompone solo per le telecamere rendendosi protagonista di un salto da stuntman sul gobbone della retta di Portimao! La top ten si chiude il nono tempo di Gerloff e il decimo di Aegerter, mentre sono ancora in difficoltà Bassani (13°) e il rientrante Alex Lowes (14°) con la Kawasaki.

VEDI ANCHE

Risultati Prove Libere 1 Superbike Round Portimao

Risultati Prove Libere 2 Superbike Round Portimao

Pubblicato da Simone Valtieri, 29/09/2023